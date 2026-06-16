Zakaj je pogostejše pranje domačega tekstila pomembno

Kot navajajo strokovnjaki za higieno in čiščenje, se na domačih tkaninah zadržujejo znoj, kožne celice, prah in mikroorganizmi, ki lahko sčasoma vplivajo na zdravje in počutje v domu. Posteljnina, brisače, kuhinjske krpe in odeje so zato pogosto bolj umazane, kot se zdi na prvi pogled, še posebej če jih uporabljamo vsak dan.

icon-expand Redno pranje zmanjšuje tudi prisotnost alergenov. FOTO: Shutterstock

Posteljnina: več umazanije, kot si mislimo

Kot poroča American Cleaning Institute, se na posteljnini hitro nabirajo znoj, olja s kože in pršice, kar lahko vpliva na kakovost spanja in zdravje kože. Strokovnjaki poudarjajo, da redno pranje zmanjšuje prisotnost alergenov in izboljšuje splošno higieno spalnega okolja.

Brisače: gojišče vlage in bakterij

Zakaj brisače zahtevajo pogosto pranje Kot navajajo strokovnjaki iz Cleveland Clinic, so brisače zaradi vlage idealno okolje za razmnoževanje bakterij, zato jih je priporočljivo prati pogosteje, kot večina ljudi misli. Brisače, ki se ne posušijo pravilno ali se uporabljajo predolgo, lahko začnejo oddajati neprijeten vonj in postanejo manj higienične.

Kuhinjski tekstil: največji vir skritih bakterij

Kot poročajo strokovni viri, se kuhinjske krpe in gobice pogosto znajdejo med najbolj onesnaženimi predmeti v gospodinjstvu, saj so stalno v stiku z vlago in hrano. Redno pranje in menjava sta zato ključna za zmanjšanje tveganja prenosa bakterij po kuhinji.

Odeje in dekorativni tekstil

Tudi odeje, blazine in dekorativni tekstil se sčasoma napolnijo s prahom, kožnimi delci in alergeni. Kot pišejo strokovnjaki za notranjo higieno, jih je treba občasno oprati ali vsaj temeljito prezračiti, da se ohrani svežina doma.

icon-expand Tudi odeje, blazine in dekorativni tekstil se sčasoma napolnijo s prahom. FOTO: Dreamstime

Kako pogosto bi morali prati domače tkanine

Strokovnjaki se strinjajo, da je pogostost pranja odvisna od uporabe, vendar obstajajo splošna priporočila: posteljnina: približno enkrat tedensko brisače: po nekaj uporabah kuhinjske krpe: zelo pogosto, tudi večkrat tedensko odeje: občasno, glede na uporabo Kot navajajo strokovni viri za gospodinjsko higieno, je doslednost ključnega pomena za zmanjšanje bakterij in alergij v domu.

Zakaj večina ljudi še vedno pere preredko

Razlogi so različni – od pomanjkanja časa do podcenjevanja količine bakterij v tekstilu. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da redno pranje pomembno vpliva na splošno kakovost bivanja in zdravje.

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