Zakaj je sušenje pozimi težavno?

Ko temperature padejo, se zdi, da se perilo suši neskončno dolgo – še posebej, če ogrevanje še ni vklopljeno. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko mokro perilo brez ustreznega prezračevanja povzroči vlago in plesen, kar je škodljivo za zdravje in dom. Kot pojasnjujejo pri Lenorju: "Hladni in vlažni zimski meseci lahko pozimi otežijo sušenje oblačil, še posebej, če nimate sušilnega stroja. Poleti je sušenje veliko lažje, saj so domovi in vrt naravno toplejši."

Preprost trik za hitrejše sušenje perila

Strokovnjaki priporočajo, da oblačila močno pretresete takoj, ko jih vzamete iz pralnega stroja. V kombinaciji z dodatnim ožemanjem se tako iztisne več odvečne vode, kar občutno skrajša čas sušenja. "Perilo dobro ožemite in dodatno pretresite, da iztisnete odvečno vlago. Pred ožemanjem pa vedno preverite etikete, saj so nekatera oblačila preveč občutljiva," svetujejo pri Lenorju.

Ključni nasveti za sušenje v zaprtih prostorih

Obesite takoj po pranju: če perilo pustite v stroju ali košari, se hitro razvije neprijeten vonj po plesni. Uporabite karniso: če je prostora malo, lahko služi kot dodaten prostor za obešanje. Postavite stojalo za perilo ob okno: bližina odprtega okna ali prostora z dobrim pretokom zraka pospeši sušenje. Razporedite oblačila: naj ne bodo naložena eno na drugo, saj se tako sušijo počasneje. Obrnite vsakih nekaj ur: s tem zagotovite enakomerno sušenje in preprečite neprijetne vonjave.

Kako preprečiti nastanek plesni?

Prezračevanje je ključno: Kot opozarjajo pri Good Housekeeping, je redno prezračevanje najpomembnejši korak za preprečevanje plesni. Odprite okna za nekaj minut večkrat na dan, da vlaga ne zastaja. Uporabite razvlaževalnik zraka: Strokovnjaki pri House Beautiful svetujejo uporabo električnega razvlaževalnika, ki zmanjša kondenzacijo in prepreči nastanek plesni. Sušenje v enem prostoru: Če je mogoče, perilo sušite v enem prostoru, ki ga redno zračite. Tako vlaga ne bo prešla v celotno stanovanje. Redno čiščenje: Pri The Spruce dodajajo, da je treba redno čistiti okenske okvirje in vogale, kjer se vlaga najpogosteje nabira.