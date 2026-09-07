Sušilni stroj je eden najbolj praktičnih gospodinjskih aparatov, a strokovnjaki opozarjajo, da lahko zaradi nabiranja vlaken, slabe ventilacije ali električnih okvar postane tudi požarna nevarnost. Prav zato je pomembno, da pravočasno prepoznate opozorilne znake, ki kažejo, da z napravo nekaj ni v redu.
1. Vonj po zažganem ali pregreti plastiki
Če med delovanjem zaznate vonj po dimu, zažganem ali močno segreti plastiki, napravo takoj izključite. Takšen vonj lahko nakazuje pregrevanje komponent ali električno okvaro. Aparata ne uporabljajte, dokler ga ne pregleda serviser, poroča stran TPortal.
2. Nenavadni zvoki
Pokanje, drgnjenje, glasno brnenje ali drugi neobičajni zvoki lahko kažejo na mehansko ali električno napako. Če sušilni stroj nenadoma začne delovati drugače kot običajno, tega ne prezrite.
3. Poškodovan kabel ali vtičnica
Razpoke na kablu, sledovi pregrevanja, potemnitve okoli vtiča ali majav stik so znaki, da obstaja povečano tveganje za kratek stik. V takem primeru napravo izključite in poskrbite za pregled električne napeljave.
Zakaj lahko pride do požara?
Najpogostejši razlog niso le električne okvare. Veliko težavo predstavljajo tudi vlakna in dlačice, ki se nabirajo v filtru, prezračevalnih kanalih in za napravo. Ta material zmanjšuje pretok zraka, zaradi česar se notranjost bolj segreva. Ker so vlakna zelo vnetljiva, lahko ob visokih temperaturah zagorijo.
Dodatno tveganje predstavljajo oblačila, umazana z olji, maščobami, bencinom, alkoholom ali drugimi vnetljivimi snovmi. Takšnih kosov ni priporočljivo sušiti v sušilnem stroju, še poudarja omenjena spletna stran.
Kako zmanjšati tveganje?
Strokovnjaki priporočajo, da filter za vlakna očistite po vsakem sušenju. Redno preverjajte tudi prezračevalne poti in prostor za napravo. Sušilni stroj naj bo priključen neposredno v stensko vtičnico, ne prek podaljškov ali razdelilcev. Prav tako ga ne puščajte delovati, ko vas ni doma ali med spanjem.
Če opazite dim ali plamen, takoj zapustite prostor in pokličite pomoč.
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