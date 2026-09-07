Sušilni stroj je eden najbolj praktičnih gospodinjskih aparatov, a strokovnjaki opozarjajo, da lahko zaradi nabiranja vlaken, slabe ventilacije ali električnih okvar postane tudi požarna nevarnost . Prav zato je pomembno, da pravočasno prepoznate opozorilne znake , ki kažejo, da z napravo nekaj ni v redu.

1. Vonj po zažganem ali pregreti plastiki

Če med delovanjem zaznate vonj po dimu, zažganem ali močno segreti plastiki, napravo takoj izključite. Takšen vonj lahko nakazuje pregrevanje komponent ali električno okvaro. Aparata ne uporabljajte, dokler ga ne pregleda serviser, poroča stran TPortal.

2. Nenavadni zvoki

Pokanje, drgnjenje, glasno brnenje ali drugi neobičajni zvoki lahko kažejo na mehansko ali električno napako. Če sušilni stroj nenadoma začne delovati drugače kot običajno, tega ne prezrite.

3. Poškodovan kabel ali vtičnica

Razpoke na kablu, sledovi pregrevanja, potemnitve okoli vtiča ali majav stik so znaki, da obstaja povečano tveganje za kratek stik. V takem primeru napravo izključite in poskrbite za pregled električne napeljave.