Kot opozarjajo strokovnjaki za varnost hrane, se bakterije v toplih pogojih razmnožujejo zelo hitro, zato je pravilno ravnanje s hrano ključnega pomena.

Mlečni izdelki: hitro kvarjenje v vročini

Mleko, jogurt, smetana in mehki siri so med najbolj občutljivimi živili. Kot pojasnjujejo strokovnjaki iz Healthline, se mlečni izdelki v toplem okolju lahko pokvarijo že v nekaj urah, če niso pravilno ohlajeni. Če jih pustimo zunaj hladilnika, se hitro razvijejo bakterije, ki povzročijo spremembo vonja, okusa in teksture. Mlečne izdelke vedno hranimo v hladilniku pri stabilni temperaturi in jih čim manj izpostavljamo sobni temperaturi.

icon-expand Mleko, jogurt, smetana in mehki siri so med najbolj občutljivimi živili. FOTO: Adobe Stock

Meso in ribe: največje tveganje za zastrupitve

Sveže meso in ribe sodijo med najbolj občutljiva živila, saj so idealno okolje za razmnoževanje bakterij. Po podatkih ameriške agencije za varnost hrane Food Safety and Inspection Service se lahko nevarne bakterije začnejo razvijati že po dveh urah na sobni temperaturi. V poletni vročini je ta čas še krajši, kar povečuje tveganje za zastrupitve s hrano. Meso in ribe je treba takoj po nakupu shraniti v hladilnik ali zamrzovalnik ter jih nikoli ne puščati na pultu.

Sadje in zelenjava: ne spada vse v hladilnik

Čeprav večino sadja shranjujemo v hladilniku, to ne velja za vse vrste. Kot navaja Medical News Today, se paradižnik, banane in avokado bolje ohranijo pri sobni temperaturi, saj hladilnik lahko spremeni njihov okus in teksturo. Po drugi strani pa jagodičevje, narezano sadje in listnata zelenjava hitro izgubijo svežino in začnejo gniti, če niso pravilno ohlajeni. Ločimo živila glede na občutljivost in jih shranjujmo glede na vrsto, ne avtomatsko vse v hladilnik.

icon-expand Čeprav večino sadja shranjujemo v hladilniku, to ne velja za vse vrste. FOTO: Adobe Stock

Jajca in pripravljene jedi: skrito tveganje

Jajca in že pripravljene jedi, kot so testenine, riž ali mesne jedi, so poleti pogosto spregledana nevarnost. Kot opozarjajo strokovnjaki iz Centers for Disease Control and Prevention, lahko nepravilno shranjene pripravljene jedi postanejo gojišče bakterij, ki povzročajo prebavne težave. Jajca so sicer nekoliko bolj stabilna, vendar je v vročini priporočljivo, da jih vedno hranimo v hladilniku. Pripravljene jedi čim prej ohladimo in jih ne puščamo na sobni temperaturi več ur.

icon-expand V vročini priporočljivo, da jih vedno hranimo v hladilniku. FOTO: Shutterstock

Kako pravilno ravnati s hrano v vročih dneh

Poletne temperature zahtevajo bolj dosledno ravnanje s hrano. Pomembno je, da živila ne stojijo dolgo na mizi, da uporabljamo hladilne torbe pri transportu in da redno preverjamo rok uporabnosti. Kot poudarjajo strokovnjaki za varnost hrane, je največje tveganje poleti prav kombinacija toplote in nepravilnega shranjevanja, kar močno poveča možnost zastrupitev. Pravilno shranjevanje hrane poleti ni le vprašanje okusa, temveč predvsem varnosti. Z nekaj preprostimi navadami lahko preprečimo hitro kvarjenje živil in zmanjšamo tveganje za zdravstvene težave, ki so v vročih mesecih bistveno pogostejše.

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