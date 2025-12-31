Pršice so eden najpogostejših alergenov, a če nanje nismo alergični, ne povzročajo nobenih težav

Pršice so eden najpogostejših alergenov, ki se prenašajo po zraku. Pri mnogih ljudeh tako njihovi iztrebki sprožajo alergijsko reakcijo in poslabšajo simptome alergij in astme. Več kot je prahu, več je pršic, s čimer se veča tudi možnost za pojav neprijetnih simptomov.

icon-expand Več kot je prahu, več je pršic v našem domu. FOTO: Shutterstock

Ugotoviti, kje se skrivajo pršice, je preprosto

Kako ugotoviti, ali imamo pršice, je preprosto – zagotovo se nahajajo v prostorih in delih, kjer je veliko prahu. Običajno so to vzmetnice in posteljnina, sedežna in drugo oblazinjeno pohištvo, preproge, zavese in druge tkanine, ki jih ni mogoče redno prati.

icon-expand Dolge, težke zavese so pravo gojišče pršic. FOTO: Dreamstime

Pogosto so to tudi predeli v stanovanju, kjer se zadržujemo največ časa. Otroška soba, polna plišastih igrač, je prav tako idealno mesto za razvoj pršic. Dejstvo je, da se jih nikoli ni mogoče popolnoma znebiti, vendar lahko z rednim čiščenjem zmanjšamo njihove negativne vplive.

Redno pranje posteljnine

Topla in udobna postelja je tako kot za človeka, zahvaljujoč vsem kožnim luskam, prijetna tudi za pršice. Za nadzor nad to nadlogo je zato pomembno pogosto menjavanje in čiščenje posteljnine kot tudi samih vzglavnikov in odej.

Vso pralno posteljnino je potrebno oprati v vroči vodi na 60 stopinj Cezija in jo zamenjati vsaj enkrat tedensko, da ubijemo pršice in odstranimo alergene, ki jih povzročajo iztrebki. Predmete, ki jih ni mogoče oprati, enkrat tedensko za 15 minut postavimo v sušilni stroj na visoko temperaturo. Druga metoda, ki velja za predmete, ki jih ni mogoče prati, je, da stvar zavijemo v plastično vrečko in jo zamrznemo za 24 ur. Ta metoda sicer ne odstrani alergenov, a ubije žive organizme in pomaga preprečiti nadaljnje razmnoževanje.

icon-expand Za brisanje prahu vedno uporabimo vlažno krpo. FOTO: Dreamstime

Brisanje površin z mokro krpo

Če se želimo znebiti prahu in pršic, je namesto suhega brisanja bolje uporabiti vlažno krpo. Slednja namreč prah zares zajame, medtem ko ga suha krpa le dviguje. Rahlo mokra krpa, ki jo redno spiramo v kombinaciji z majhno količino čistilnega sredstva, bo preprečila poletavanje prahu in zares očistila površino.

icon-expand Redno pranje na visoki temperaturi je ključno v boju proti pršicam. FOTO: Shutterstock

Odstranitev težkih okenskih zaves

Težke zavese na oknih so pravi lovilci prahu in posledično odličen življenjski prostor za pršice. Namesto tega raje izberimo žaluzije, ki jih je mogče brisati ali pa zavese, ki jih lahko enostavno operemo v pralnem stroju.

Izbira posteljnine, ki je enostavna za pranje

Če smo nagnjeni k težavam, ki jih povzročajo te majhne živalice, ni nepomembo, kakšno posteljnino izberemo. Predvsem je nujno, da jo lahko peremo na visoki temperaturi. Prešita odeja naj bo pralna in ne prevelika, da jo lahko stlačimo v boben pralnega stroja. Enako velja za vzglavnike. Poleg tega se poskušamo izogibati posteljnini, na kateri se lažje nabira prah.

icon-expand Posteljna prevleka z naborki, čipko in raznimi estetskimi elementi bo ujela več prahu kot tista iz gladke tkanine. FOTO: Dreamstime

Posteljna prevleka z naborki, čipko in raznimi estetskimi elementi bo ujela več prahu kot tista iz gladke tkanine. Posteljnih pregrinjal, okrasnih blazin in dodatkov, ki jih zares ne potrebujemo, se enostavno znebimo. Tako bodo pršice imele manj mest, kamor bi se lahko skrile.

Uporaba naravnih olj, ki delujejo proti pršicam

Študija iz leta 2014 je pokazala, da olje nageljnovih žbic lahko pomaga pri odpravljanju pršic, vendar pa učinkovitost temelji na uporabljeni koncentraciji in času, ko olje ostane na površini, kjer se nahajajo pršice. Olje razredčimo z vodo in z njih občasno popršimo po zraku ali po tkaninah – žimnici, preprogi, vzglavniku in drugih površinah. Druga možnost je, da nekaj kapljic olja zmešamo s sodo bikarbono, potresemo po tkanini, pustimo vsaj eno uro in nato očistimo.

icon-expand Vlažno okolje bolj pritegne pršice. FOTO: Dreamstime

Uporaba antialergenih prevlek za vzglavnike, odeje in vzmetnice

Uporaba antialergenih prevlek za vzmetnice in vzglavnike pomaga pri vzdrževanju čistoče in zmanjšuje možnost za alergijske odzive na pršice. Gosto tkane prevleke namreč ulovijo pršice in preprečujejo njihovo razmnoževanje. Četudi uporabljamo prevleke, odporne na alergene, pa nas to ne odvezuje od rednega pranja le-teh.

Vzdrževanje nizke vlažnosti v prostoru

Vlažno okolje, kot je denimo kopalnica po tuširanju, privablja pršice, zato je treba poskrbeti, da je vlaga v našem domu nižja od 50 odstotkov. Uporabimo lahko razvlaževalec ali klimatsko napravo, da zagotovimo nizko vlažnost. Za pomoč pri nadzoru vlažnosti lahko uporabimo higrometer.

icon-expand Pršice živijo v prahu, pomešanem z odmrlimi delci kože ljudi in hišnih ljubljenčkov. FOTO: Adobe Stock

Sesanje večkrat tedensko

Sesanje je priporočljivo čim pogosteje – najbolje vsak dan, vendar vsaj enkrat tedensko – da zmanjšamo količino prahu v domu. Preprogo, ki jo seveda ne moremo oprati tako pogosto, kot bi bilo treba, namesto tega dvakrat tedensko globinsko očistimo. Uporabimo sesalnik s filtrom HEPA ali dvoslojno mikrofiltrsko vrečko, ki zadrži prah. Preproge za čiščenje s paro prav tako uničijo pršice, če parna posoda doseže vsaj 90 stopinj Celzija. Še vedno najboljša rešitev v primeru hudih alergij pa je, da se preproge preprosto znebimo.