Ko se lotimo čiščenja kopalnice, pogosto želimo čim hitrejši in čim boljši rezultat. Prav zato marsikdo pomisli, da bo kombinacija dveh različnih čistil učinkovitejša od enega. A strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšna odločitev povzroči resne zdravstvene težave. Po podatkih ameriškega združenja za pljuča (American Lung Association) lahko nekatera gospodinjska čistila že sama po sebi dražijo dihala, njihovo mešanje pa lahko ustvari nevarne pline. Tveganje je še posebej veliko v kopalnicah, kjer je prostor pogosto manjši in slabše prezračen. Tudi v Sloveniji strokovnjaki redno opozarjajo, da je treba čistila uporabljati skladno z navodili proizvajalca in da mešanje različnih izdelkov ni priporočljivo. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) različnih čistil nikoli ne smemo mešati, saj lahko med njimi pride do neželenih kemičnih reakcij. Prav tako poudarjajo, da moramo pri uporabi čistil vedno upoštevati navodila proizvajalca.

"Nikoli ne smemo mešati različnih čistil, ker so med njimi možne neželene kemijske reakcije. Čiščenje z vodo in detergentom odstrani 80-90 odstotkov mikroorganizmov z različnih površin, tudi tal," so zapisali na strani NIJZ.

icon-expand Strokovnjaki opozarjajo, da lahko mešanje nekaterih čistil sproži kemične reakcije in nastanek zdravju nevarnih plinov. FOTO: Shutterstock

Belilo in kis sta lahko nevarna kombinacija

Belilo je eno najpogosteje uporabljenih čistil v kopalnici, saj uničuje mikroorganizme in odstranjuje madeže. A težava nastane, če ga uporabimo skupaj s kisom ali drugim kislim čistilom za odstranjevanje vodnega kamna. Takšna kombinacija lahko povzroči sproščanje klorovega plina, ki draži oči, nos, grlo in pljuča. Že kratkotrajna izpostavljenost lahko povzroči pekoč občutek v očeh, kašelj, solzenje in težave z dihanjem. To se lahko zgodi tudi pri čiščenju straniščne školjke. Če ste v školjki že uporabili belilo, nato pa dodate kis ali sredstvo proti vodnemu kamnu, lahko pride do neželene kemične reakcije.

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Še posebej nevarna je kombinacija belila in amonijaka

Amonijak najdemo v nekaterih čistilih za steklo, večnamenskih čistilih in sredstvih za čiščenje kopalnic. Ko se pomeša z belilom, nastajajo kloramini, plini, ki močno dražijo dihala. Posledice so lahko kašelj, bolečine v prsih, pekoč občutek v grlu in oteženo dihanje. Ker številni uporabniki ne poznajo natančne sestave čistil, strokovnjaki priporočajo, da vedno preverite deklaracijo izdelka in ga uporabljate samostojno.

Simptomi, ki jih ne smete ignorirati

Če med čiščenjem opazite: - močno draženje oči, - pekoč občutek v nosu ali grlu, - kašelj, - težko dihanje, - omotico, - glavobol, prostor takoj zapustite in ga temeljito prezračite.

V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, ki je osrednja slovenska ustanova za zdravljenje zastrupitev, obravnavajo različne primere izpostavljenosti kemikalijam in drugim strupenim snovem. Strokovnjaki opozarjajo, da je pri sumu na izpostavljenost nevarnim hlapom potrebna previdnost, v primeru hujših težav pa čimprejšnja zdravniška pomoč. Preverite, kako nuditi prvo pomoč ob zastrupitvah.

"Na etiketi, ali v Varnostnem listu so tudi informacije kako ukrepati, kadar pride do napačne uporabe/nesreče. V primeru, ko pokličemo zdravnika ali Center za zastrupitve, imejmo možnost prebrati informacije na embalaži, ali iz Varnostnega lista, saj nam bodo na podlagi teh informacij lahko dali natančne napotke. V primeru obiska pri zdravniku s seboj vzemimo tudi originalno embalažo," so zapisali na strani NIJZ.

icon-expand Čistila - strupene kombinacije FOTO: Shutterstock

Več čistil ne pomeni čistejše kopalnice

Mnogi verjamejo, da bodo s kombiniranjem različnih sredstev hitreje odstranili plesen, vodni kamen ali drugo trdovratno umazanijo. V resnici pa lahko s tem zmanjšajo učinkovitost posameznih izdelkov ali celo ustvarijo nevarne hlape. Pri NIJZ poudarjajo, da je za redno čiščenje gospodinjstva običajno dovolj manj različnih čistil. Bolj kot je sredstvo agresivno, večje je potencialno tveganje za zdravje in okolje.

Kako varno uporabljati čistila?

Strokovnjaki priporočajo nekaj preprostih pravil: - vedno preberite navodila proizvajalca, - nikoli ne mešajte različnih čistil, - med čiščenjem odprite okno ali zagotovite prezračevanje, - nosite zaščitne rokavice, - čistila hranite v originalni embalaži, - po uporabi enega čistila površino dobro sperite z vodo, preden uporabite drugo sredstvo.

Pomembno je vedeti, da za nevarno reakcijo ni nujno, da čistili zlijemo skupaj v vedro ali posodo. Dovolj je lahko že, da drugo čistilo uporabimo na površini, kjer so ostanki prvega.

Čista kopalnica ne sme ogrožati zdravja

Tako domači kot tuji strokovnjaki se strinjajo: eno čistilo naenkrat je najvarnejša izbira. Tudi NIJZ opozarja, da različnih čistil ne smemo mešati zaradi možnosti neželenih kemičnih reakcij. Če želite doseči boljši učinek, čistilu raje pustite več časa za delovanje, namesto da posežete po kombinaciji več izdelkov hkrati.

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