Beli kis je pravi dragulj, ko gre za čiščenje, znan po svoji cenovni dostopnosti, učinkovitosti in vsestranskosti ter je popoln za tiste, ki želijo zmanjšati uporabo kemikalij v svojem domu.

Beli alkoholni kis je učinkovito naravno čistilo. FOTO: Dreamstime

Zaradi vsebnosti močne kisline lahko kis prodre v madeže in pomaga pri njihovem raztapljanju, zaradi česar jih je lažje odstraniti. Poleg tega se uporablja tudi kot mehčalec, dodatek pri čiščenju oken in je učinkovito sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna iz kotlička za vodo. Če kis zmešamo s sodo bikarbono, je odličen tudi za odmaševanje odtokov.

Učinkovit, a zelo agresiven

Strokovnjaki razkrivajo tri najpogostejša mesta, za katera kis nikakor ni ustrezno čistilo – pa naj gre za še tako trdovratno umazanijo.

Kjer se ne sme uporabljati kisa?

Strokovnjaki za čiščenje trdijo, da čeprav ima kis veliko uporabno vrednost pri čiščenju doma, uporaba te vsestranske snovi v mnogih situacijah ni primerna. Ker je kis kisel, lahko 'razjeda in uniči' določene dele ali površine.

Mastni madeži

Kislina v kisu nikakor ne bo uspela odstraniti maščobe z nobene površine. Če želite očistiti mastne madeže, namesto tega raje uporabite običajen detergent za pomivanje posode ali drugo alkalno čistilo.

Umazane fuge

Čeprav lahko beli kis učinkovito očisti površine ploščic, ni dober za fugirno maso. Kislina namreč lahko razje fugirno maso in sčasoma povzroči razbarvanje, oslabitev in uničenje. Namesto kisa strokovnjaki priporočajo, da za čiščenje izberete čistilo za fugirno maso ali pa naredite pasto iz sode bikarbone in vode.

Občutljive tkanine

Čeprav je kis varen za mnoge vrste perila, lahko zaradi svoje kislosti povzroči bledenje občutljive tkanine kot je denimo svila. Izogibajte se uporabi raztopin na osnovi kisa na materialih, ki potrebujejo ročno pranje.