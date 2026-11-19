1. Lesene kuhalnice in deske za rezanje

Leseni kuhinjski pripomočki so med predmeti, ki jim pomivalni stroj lahko najbolj škodi. Dolgotrajna izpostavljenost vroči vodi in visoki temperaturi povzroči, da les nabrekne, se deformira ali razpoka. V razpokah se lahko nato nabirajo ostanki hrane in vlaga. Britanski potrošniški portal Which? zato priporoča, da lesene kuhalnice, deske za rezanje in druge lesene pripomočke pomivamo na roke. Uporabimo toplo vodo in malo detergenta, jih na hitro speremo ter takoj osušimo. Ne puščajmo jih namakati v vodi.

2. Litoželezne ponve in lonci

Litoželezna posoda je priljubljena zaradi dolge življenjske dobe in dobre porazdelitve toplote. Njena površina pa pogosto vsebuje zaščitno plast, ki nastane z večkratnim segrevanjem olja. Ta pomaga preprečevati prijemanje hrane in ščiti kovino pred rjo. Pomivanje v stroju lahko to plast odstrani, zaradi česar začne posoda rjaveti in hrana se bolj prijema. Strokovnjaki iz Consumer Reports svetujejo ročno čiščenje z vodo in krtačo. Po pomivanju posodo dobro osušimo, po potrebi pa na površino nanesemo tanko plast olja. Pri emajlirani litoželezni posodi so navodila lahko drugačna, zato je treba preveriti priporočila proizvajalca.

icon-expand Litoželezna posoda FOTO: Adobe Stock

3. Kakovostni kuhinjski noži

Čeprav je pomivanje nožev v stroju priročno, lahko z njim skrajšamo njihovo življenjsko dobo. Rezilo lahko med pomivanjem udarja ob druge kovinske predmete, agresivna čistila in visoke temperature pa lahko poškodujejo tudi ročaj ali njegovo pritrditev. Ostri kuhinjski noži so zato praviloma primernejši za ročno pomivanje. Operemo jih posamično, previdno obrišemo in pospravimo šele, ko so popolnoma suhi. Tako ohranimo ostrino in zmanjšamo možnost poškodb pri rokovanju.

Preberi še Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj

4. Posoda s premazom proti prijemanju

Ponve in lonci s premazom proti prijemanju lahko zaradi ponavljajoče se izpostavljenosti vročini in detergentom postopoma izgubijo zaščitne lastnosti. To velja zlasti za izdelke, pri katerih proizvajalec pomivanja v stroju ne dovoljuje. Čeprav je na nekaterih izdelkih označeno, da so primerni za pomivalni stroj, je ročno pomivanje pogosto nežnejša izbira. Uporabimo mehko gobico in blag detergent, izogibamo pa se grobim čistilnim gobam in kovinskim pripomočkom.

5. Kristalni kozarci in občutljivo steklo

Kristalni kozarci, ročno pihano steklo in kozarci z občutljivimi okraski potrebujejo posebno nego. Visoka temperatura, močni curki vode in stik z drugimi predmeti lahko povzročijo praske, odkruške ali moten videz. Pri nekaterih vrstah stekla se lahko ob ponavljajočem se pomivanju pojavijo trajne lise. Občutljivo steklo pomivamo na roke, razen če navodila izrecno dovoljujejo uporabo pomivalnega stroja. Pri kozarcih z zlatimi ali srebrnimi okraski je previdnost še posebej pomembna.

icon-expand Ostri kuhinjski noži so praviloma primernejši za ročno pomivanje. FOTO: Shutterstock

6. Izolirane potovalne skodelice in termovke

Termovke in potovalne skodelice so zasnovane tako, da ohranjajo temperaturo pijače. Pri nekaterih modelih lahko vročina in dolgotrajna izpostavljenost vodi poškodujeta tesnila ali vakuumsko izolacijo med notranjo in zunanjo steno. Posledica je lahko slabše ohranjanje toplote oziroma hladu, pri nekaterih izdelkih pa tudi puščanje. Pred pomivanjem zato preverimo navodila proizvajalca. Če je dovoljena samo ročna nega, se je držimo, tudi če se zdi pomivanje v stroju precej preprostejše.

7. Bakrena in aluminijasta posoda

Bakreni lonci, skodelice in kuhinjski pripomočki lahko v pomivalnem stroju izgubijo značilen sijaj. Površina lahko potemni ali spremeni barvo. Podobno se lahko zgodi pri aluminijasti posodi, ki zaradi detergentov in mineralov v vodi potemni ali dobi lise. Za ohranitev videza je zato priporočljivo ročno pomivanje, zlasti pri okrasnih ali kakovostnejših kosih. Pri aluminijasti posodi upoštevamo navodila proizvajalca, saj so nekateri izdelki posebej obdelani in primerni tudi za pomivalni stroj.

Preberi še Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo

8. Starinska in ročno poslikana posoda

Stari krožniki, skodelice in porcelan z ročno poslikavo so lahko občutljivejši od sodobne vsakodnevne posode. Ponavljajoče se pomivanje lahko zbledi okrasje, poškoduje pozlato ali povzroči drobne odkruške. Pri dragocenih družinskih kosih je zato varneje izbrati ročno pomivanje z nežnim detergentom. Enako velja za posodo z zlatimi ali srebrnimi robovi, razen če proizvajalec izrecno potrjuje, da je primerna za stroj.

9. Plastična posoda brez oznake za pomivanje v stroju

Vsi plastični izdelki niso odporni proti visokim temperaturam. Nekateri se lahko deformirajo, zmehčajo ali poškodujejo, še posebej če jih postavimo na spodnjo polico, kjer so temperature med pomivanjem in sušenjem lahko višje. Preverimo oznako na dnu posode ali navodila proizvajalca. Izdelke, ki so primerni za pomivalni stroj, praviloma postavimo na zgornjo polico, če tako priporočajo navodila. Posod za enkratno uporabo in neznanih vrst plastike ne pomivamo v stroju na pamet.

icon-expand Vsi plastični izdelki niso odporni proti visokim temperaturam. FOTO: Dreamstime

10. Posoda z nalepkami in lepljenimi deli

Stekleni kozarci z nalepkami, posoda z lepljenimi okraski in pripomočki z lesenimi ali drugimi pritrjenimi deli lahko v pomivalnem stroju povzročijo težave. Nalepke se lahko odlepijo, lepilo zmehča, drobni ostanki pa lahko zamašijo filter ali se oprimejo druge posode. Preden takšne predmete postavimo v stroj, preverimo, ali so sploh namenjeni večkratnemu pomivanju. Če nismo prepričani, je varneje odstraniti nalepko in predmet očistiti na roke.

Kako preprečiti poškodbe posode?

Najpomembnejše pravilo je preprosto: vedno preverimo navodila proizvajalca. Oznaka, da je izdelek primeren za pomivalni stroj, ima prednost pred splošnimi priporočili, saj so materiali in zaščitni premazi lahko zelo različni. Pomivalni stroj naj bo namenjen predvsem posodi, za katero je bil zasnovan. Z nekaj previdnosti lahko preprečimo poškodbe dragih nožev, priljubljene ponve ali družinskega porcelana, obenem pa podaljšamo življenjsko dobo kuhinjskih pripomočkov. Včasih je nekaj minut ročnega pomivanja precej cenejših od nakupa novega izdelka.

Preberi še Tako se bo posoda pomila sama od sebe