Toda prav njegova moč je lahko težava. Alkohol je topilo, kar pomeni, da lahko razgradi zaščitne premaze, lepila, lake in določene materiale. Kot opozarjajo pri Better Homes & Gardens, lahko nepravilna uporaba povzroči razbarvanje, motnost ali trajne poškodbe površin. Preden naslednjič primete steklenico alkohola, preverite, katerih predmetov z njim raje ne čistite.

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1. Leseno pohištvo in lesene površine

Lesena miza, omara ali parket lahko zaradi alkohola izgubijo svoj zaščitni sloj. Lak, vosek ali drugi premazi, ki ščitijo les, se lahko začnejo raztapljati, površina pa postane motna, suha ali lisasta. Kot opozarjajo pri Better Homes & Gardens, alkohol lahko poškoduje zaključne premaze na lesenem pohištvu in izsuši les. Za čiščenje lesenih površin je običajno boljša izbira mehka vlažna krpa in čistilo, namenjeno lesu.

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2. Marmor, granit in naravni kamen

Naravni kamen je videti zelo trpežen, vendar je njegova površina pogosto zaščitena s posebnimi premazi. Alkohol lahko poškoduje ta zaščitni sloj, zaradi česar kamen izgubi sijaj ali postane bolj dovzeten za madeže. Pri Better Homes & Gardens posebej opozarjajo, da alkohol ni primeren za granit in marmor, saj lahko poškoduje tesnilni premaz, ki ščiti kamen. Za kuhinjske pulte iz naravnega kamna je zato bolje uporabiti čistila, ki so namenjena prav tem materialom.

icon-expand Kamen lahko izgubi sijaj ali postane bolj dovzeten za madeže. FOTO: Shutterstock

3. Zasloni telefonov, televizorjev in računalnikov

Pri elektroniki je treba biti previden. Čeprav se alkohol pogosto uporablja pri čiščenju določenih elektronskih komponent, lahko pri zaslonih poškoduje občutljive premaze. Moderni zasloni imajo pogosto zaščitne plasti proti prstnim odtisom in bleščanju. Močna ali nepravilna uporaba alkohola lahko te premaze sčasoma oslabi. Kot pojasnjujejo pri Cleveland Clinic, se alkohol lahko uporablja za nekatere zunanje površine naprav, vendar mora biti uporabljen previdno in v majhnih količinah. Pri zaslonih je pomembno upoštevati navodila proizvajalca. Najvarnejša izbira za večino zaslonov: - mehka mikrokrpa, - čistilo, namenjeno zaslonom, - minimalna količina tekočine.

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4. Usnje

Usnjena sedežna garnitura, torbica, čevlji ali avtomobilski sedeži niso primerni za čiščenje z alkoholom. Alkohol lahko iz usnja odstrani naravna olja, zaradi česar material postane suh, trd in lahko začne pokati. Pri Better Homes & Gardens med materiale, ki jih ne priporočajo čistiti z alkoholom, uvrščajo tudi usnje, saj lahko pride do izsušitve in poškodb površine. Za usnje uporabite posebna čistila in negovalne izdelke.

icon-expand Alkohol lahko iz usnja odstrani naravna olja. FOTO: Dreamstime

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5. Barvane stene in površine

Čeprav se zdi alkohol dobra rešitev za odstranjevanje madežev, lahko na pobarvanih stenah naredi več škode kot koristi. Topilo lahko odstrani del barve ali spremeni njen odtenek, posebej pri mat barvah ali starejših premazih. Pred uporabo vedno preizkusite majhno količino na skritem delu površine.

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6. Guma in gumijasti deli

Gumijasta tesnila, zaščitne obloge in podobni materiali lahko zaradi pogoste izpostavljenosti alkoholu izgubijo prožnost. Alkohol lahko pospeši izsuševanje nekaterih vrst gume, kar lahko povzroči razpoke in slabše tesnjenje. To je še posebej pomembno pri: - hladilnikih, - pralnih strojih, - avtomobilskih tesnilih, - elektronskih napravah z gumijastimi deli.

icon-expand Alkohol lahko pospeši izsuševanje gume na vratih hladilnika. FOTO: Adobe Stock

7. Akrilne površine in plastika

Prozorne plastične škatle, zaščitni pokrovi in akrilni predmeti lahko po čiščenju z alkoholom postanejo motni ali krhki. Pri Better Homes & Gardens opozarjajo, da lahko alkohol poškoduje akrilne materiale in povzroči izgubo prosojnosti. Za plastiko je pogosto dovolj blaga milnica in mehka krpa.

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8. Nežni materiali in tkanine

Alkohol ni primeren za občutljive tkanine, kot so: - svila, - volna, - določene sintetične tkanine. Lahko povzroči razbarvanje, poškoduje vlakna ali pusti vidne sledi. Pred čiščenjem oblačil vedno preverite etiketo in navodila proizvajalca.

Kje je alkohol dejansko uporaben?

To ne pomeni, da je alkohol slab pripomoček. Uporaben je lahko pri številnih opravilih, če ga uporabljamo pravilno. Kot navaja Martha Stewart, je razredčen izopropilni alkohol lahko učinkovit pri čiščenju določenih trdih površin, odstranjevanju ostankov lepila in razkuževanju nekaterih predmetov. Pomembno pa je, da se uporablja previdno in ne neposredno na občutljivih materialih. Primerne uporabe so lahko: - odstranjevanje lepljivih ostankov, - čiščenje nekaterih kovinskih površin, - razkuževanje določenih predmetov, - čiščenje tipkovnic in mišk ob pravilni uporabi.

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Najboljše pravilo: najprej preverite material

Največja napaka pri čiščenju je prepričanje, da eno sredstvo ustreza vsem površinam. Alkohol je učinkovit prav zato, ker je močno topilo – vendar lahko zaradi iste lastnosti poškoduje predmete, ki jih želimo ohraniti. Pred uporabo vedno: - preverite priporočila proizvajalca, - naredite test na manj vidnem delu, - uporabite čim manjšo količino, - ne mešajte alkohola z drugimi čistili. Pravilna uporaba lahko pomaga ohraniti dom čist, napačna pa lahko pomeni drago popravilo ali zamenjavo poškodovanih predmetov.

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