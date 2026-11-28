Kovinska posoda in aluminijasta folija lahko povzročita iskrenje

Med najpogostejšimi napakami je uporaba kovinskih predmetov. Kovinska posoda, jedilni pribor, aluminijasta folija in krožniki z zlatimi ali srebrnimi obrobami lahko povzročijo električne iskre. Te lahko poškodujejo notranjost mikrovalovne pečice, v določenih okoliščinah pa povzročijo tudi požar. Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) pojasnjuje, da se mikrovalovi od kovinskih površin odbijajo, zato se lahko hrana segreva neenakomerno, ob neprimerni uporabi pa lahko pride tudi do poškodb naprave. Obstajajo sicer mikrovalovne pečice, pri katerih proizvajalec dovoljuje uporabo določenih kovinskih dodatkov, vendar je treba v takšnem primeru dosledno upoštevati navodila za uporabo. Sicer kovino raje pustite zunaj.

icon-expand Mikrovalovna pečica nam prihrani čas, vendar lahko napačna izbira posode ali živila povzroči precej težav. FOTO: Shutterstock

Jajca v lupini lahko v mikrovalovni pečici eksplodirajo

Če želite hitro skuhati jajce, mikrovalovna pečica ni prava izbira. Med segrevanjem se v notranjosti jajca ustvarja para, ki nima dovolj prostora za uhajanje. Pritisk narašča, zato lahko jajce poči ali eksplodira. Enako velja za cela trdo kuhana jajca. Nevarnost obstaja tudi po končanem segrevanju, ko jajce vzamemo iz pečice ali ga prerežemo. Švicarski Zvezni urad za javno zdravje zato priporoča, da jajca raje pripravimo na običajen način, na kuhalni plošči.

Zaprte posode in steklenice lahko počijo

V mikrovalovno pečico nikoli ne postavljajte povsem zaprtih posod, kozarcev ali steklenic. Med segrevanjem se vsebina razširi, nastala para pa povečuje pritisk. Če ta nima možnosti uhajanja, lahko embalaža poči ali se odpre z veliko silo. Posebej previdni bodite pri pogrevanju hrane v kozarcih za vlaganje, stekleničkah in posodah s tesno zaprtim pokrovom. Pokrov mora biti odstranjen ali ustrezno odprt, če proizvajalec posode takšno uporabo dovoljuje.

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Navadna plastična embalaža ni primerna za mikrovalovno pečico

To, da je bila hrana kupljena v plastični posodi, še ne pomeni, da jo lahko v njej tudi pogrejemo. Embalaža jogurta, skute, sladoleda in podobnih izdelkov pogosto ni izdelana za visoke temperature. Pri segrevanju se lahko plastika deformira ali stopi, nekatere snovi iz neprimernega materiala pa lahko prehajajo v hrano. Finska uprava za varnost hrane posebej opozarja, da je treba plastične posode uporabljati skladno z njihovimi oznakami in namenom. Za mikrovalovno pečico izberite samo posode, ki so izrecno označene kot primerne za takšno uporabo. Pomembno je tudi, da niso poškodovane, opraskane ali obrabljene. Najvarnejša izbira so praviloma steklene in keramične posode brez kovinskih okraskov.

Papirnate vrečke in embalaža za hrano za s seboj

Papir se morda zdi neškodljiv, vendar vse papirnate embalaže niso primerne za mikrovalovno pečico. Navadne rjave papirnate vrečke, časopisni papir in embalaža z neznanimi premazi lahko ob segrevanju zagorijo ali sproščajo neželene snovi. Posebno previdni bodite pri embalaži hrane za s seboj. Nekatere posode vsebujejo tanko kovinsko plast, druge pa so namenjene zgolj enkratni uporabi in niso primerne za ponovno segrevanje. Za pogrevanje zato hrano raje prestavite na krožnik ali v posodo, ki je označena kot primerna za mikrovalovno pečico.

icon-expand Navadna plastična embalaža ni primerna za mikrovalovno pečico. FOTO: Shutterstock

Voda se lahko pregreje in ob premiku nenadoma zavre

Ena manj znanih nevarnosti je pregrevanje vode. V čisti posodi se lahko voda v mikrovalovni pečici segreje nad običajno temperaturo vrelišča, ne da bi se pojavili vidni mehurčki. Ko nato skodelico premaknemo ali vanjo dodamo žlico instantne kave, lahko tekočina nenadoma silovito zavre in brizgne iz posode. Posledica so lahko resne opekline na rokah in obrazu. Na to opozarja tudi FDA, ki svetuje upoštevanje priporočenega časa segrevanja in previdno ravnanje z vročimi tekočinami. Vodo segrevajte po navodilih proizvajalca in je ne puščajte predolgo v mikrovalovni pečici.

Krompir, paradižnik in klobase lahko med segrevanjem počijo

Nekatera živila imajo lupino ali ovojnico, ki preprečuje uhajanje pare. Med segrevanjem se zato v njih povečuje pritisk, zaradi česar lahko počijo. To velja za krompir, paradižnik in klobase, pa tudi za nekatero sadje z debelejšo lupino. Pred segrevanjem je zato treba njihovo površino večkrat prebosti ali zarezati. Tako omogočimo uhajanje pare in zmanjšamo možnost pokanja. Pri krompirju je pomembno tudi, da ga pred segrevanjem operemo in po potrebi prebodemo z vilicami.

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Kako pravilno uporabljati mikrovalovno pečico?

Večini nevarnosti se lahko izognemo z nekaj preprostimi pravili: - Uporabljajte samo posodo, ki je označena kot primerna za mikrovalovno pečico. - Pred segrevanjem odstranite kovinske dele, pribor in aluminijasto folijo. - Hrane ne segrevajte v povsem zaprtih posodah. - Živila z lupino ali ovojnico predhodno prebodite. - Pri segrevanju tekočin upoštevajte navodila proizvajalca. - Hrano med segrevanjem po potrebi premešajte, saj mikrovalovna pečica ne segreva vedno enakomerno. Mikrovalovna pečica je ob pravilni uporabi varen in zelo uporaben gospodinjski pripomoček. Težava običajno ni v napravi, temveč v predmetih, ki jih vanjo postavimo. Zato pred naslednjim pogrevanjem preverite oznake na posodi in ne tvegajte z embalažo, za katero ne veste, ali prenese segrevanje.

icon-expand Pred segrevanjem odstranite kovinske dele, pribor in aluminijasto folijo. FOTO: Shutterstock