1. Majhno zamakanje lahko povzroči veliko škodo

Vlažen madež na stropu, napihnjena barva na steni ali zatohli vonj v kleti so znaki, ki jih ne gre prezreti. Čeprav je vidna poškodba majhna, lahko voda že dlje časa prodira v konstrukcijo in poškoduje izolacijo, mavčne plošče, lesene dele ali talne obloge. Portal The Spruce, ki je o tej temi povprašal gradbene strokovnjake, opozarja, da madež pogosto pokaže le mesto, kjer je voda prišla na površje, ne pa tudi dejanskega izvora zamakanja. Zato ni dovolj, da madež prebarvate. Najprej je treba poiskati in odpraviti vzrok, nato pa prizadeto območje temeljito posušiti. Ameriška agencija za varstvo okolja EPA priporoča, da mokre površine osušimo v 24 do 48 urah, saj s tem zmanjšamo možnost razvoja plesni.

icon-expand Majhno zamakanje lahko povzroči veliko škodo. FOTO: Adobe Stock

2. Poškodovan silikon v kopalnici ni le estetska težava

Razpokan ali odstopajoč silikon okoli kadi, prhe in umivalnika se morda zdi nepomembna napaka. Toda skozi majhne odprtine lahko voda prodre za ploščice in pod talno oblogo, kjer lahko sčasoma povzroči plesen, trohnenje lesa in poškodbe podlage. Ko opazite razpoke ali odstopanje tesnilne mase, preverite, ali se je pod njo že nabrala vlaga. Star silikon odstranite, površino očistite in popolnoma posušite, nato pa nanesite novo tesnilno maso, primerno za mokre prostore. Če so ploščice zrahljane ali je material za njimi že poškodovan, samo novo tesnjenje ne bo dovolj. V takem primeru je smiselno poiskati strokovno pomoč.

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3. Voda ob temeljih lahko ogrozi klet in stavbo

Po močnem dežju preverite, ali se ob hiši nabirajo luže. Pozorni bodite tudi na zamašene žlebove, poškodovane odtočne cevi in iztoke, ki deževnico usmerjajo neposredno proti stavbi. Če voda redno zastaja ob temeljih, lahko začne prodirati v klet ali skozi razpoke v spodnje dele stavbe. Dolgotrajna vlaga lahko poškoduje omet, talne obloge in druge gradbene materiale. Ameriška agencija za varstvo okolja EPA med pomembnimi ukrepi za nadzor vlage navaja redno vzdrževanje žlebov in ureditev terena tako, da voda odteka stran od temeljev. Včasih pomaga že čiščenje žlebov ali podaljšanje odtočne cevi. Če se voda kljub temu nabira ob hiši, pa je treba preveriti naklon terena in stanje odvodnjavanja.

icon-expand Počasno puščanje cevi lahko ostane dolgo neopaženo. FOTO: Adobe Stock

4. Počasno puščanje cevi lahko ostane dolgo neopaženo

Kapljanje pod kuhinjskim koritom, vlažna omarica ali voda okoli straniščne školjke so znaki, ki jih ne gre odlagati na pozneje. Majhno puščanje lahko sčasoma poškoduje pohištvo, talne obloge in stene, zlasti če je cev skrita za omaro ali pod tlemi. Občasno preglejte prostor pod umivalniki, priključke pralnega in pomivalnega stroja ter okolico stranišča. Pozorni bodite tudi na nenadno povečanje porabe vode, čeprav svojih navad niste spremenili. Če je puščanje omejeno na dostopen priključek, je popravilo lahko preprosto. Pri ceveh v steni ali pod tlemi pa je pomembno, da vzrok čim prej odkrije vodovodar. Čakanje lahko pomeni več razbitih površin in dražjo sanacijo.

5. Utripajoče luči in tople vtičnice zahtevajo takojšnjo pozornost

Električnih težav ne smemo obravnavati kot običajnih hišnih nevšečnosti. Če vtičnica postane topla, stikalo brni ali luči brez očitnega razloga utripajo, je lahko vzrok v ohlapnih povezavah, preobremenitvi ali drugi napaki v električni napeljavi. Organizacija Electrical Safety Foundation International opozarja tudi na razbarvane vtičnice, pokanje, vonj po zažganem in pogosto izklapljanje odklopnikov. Takšni znaki lahko pomenijo nevarnost pregrevanja ali požara. Vtičnice ali stikala, ki kažejo znake okvare, ne uporabljajte naprej. Za pregled in popravilo pokličite usposobljenega električarja, saj poseganje v električno napeljavo brez ustreznega znanja ni varno. Če zaznate vonj po zažganem, dim ali iskrenje, ukrepajte nemudoma in se ne dotikajte poškodovane opreme.

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Redni pregledi lahko prihranijo veliko denarja

Za vzdrževanje hiše ni vedno treba načrtovati velikih prenov. Veliko lahko naredite že z občasnim pregledom kopalnice, cevi pod umivalnikom, žlebov, kleti in električnih vtičnic. Pomembno je, da znakov vlage, zamakanja ali električnih napak ne odpravite zgolj na videz. Majhno popravilo je pogosto bistveno preprostejše od sanacije poškodovanih tal, sten ali konstrukcije. Če težave ne znate zanesljivo odpraviti sami, je zgodnji posvet s strokovnjakom praviloma boljša odločitev kot čakanje, da postane škoda očitna.