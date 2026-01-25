1. Ostanki detergenta

Prevelika količina pralnega praška ali tekočega detergenta povzroči, da se ta ne izpere popolnoma. Ostanki se zadržujejo v zankah brisače, zaradi česar vlakna postanejo toga, brisača pa slabše vpija vodo.

2. Trda voda

V območjih s trdo vodo se v tkanini nabirajo mineralne usedline, predvsem kalcij in magnezij. Te snovi se vežejo na vlakna, jih utrdijo in zmanjšajo njihovo prožnost ter vpojnost.

3. Uporaba mehčalcev

Mehčalci sicer ustvarijo občutek mehkobe, vendar na vlaknih pustijo tanek sloj, ki deluje kot vodoodbojna plast. Dolgoročno to pomeni, da brisače sicer delujejo gladke, a slabše opravljajo svojo osnovno funkcijo – vpijanje.

4. Nepravilno sušenje

Pretirano visoke temperature v sušilnem stroju ali sušenje neposredno na radiatorjih in močnem soncu lahko poškodujejo bombažna vlakna in jih naredijo bolj groba.