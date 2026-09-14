Od kod sploh prihajajo madeži rje?

Rjasti madeži v prhi niso nujno posledica slabe higiene. Pogost vzrok je voda z večjo vsebnostjo železa, rja pa lahko nastane tudi zaradi kovinskih predmetov ali korodiranih delov kopalniške opreme. Če se oranžne sledi pojavljajo vedno na istem mestu, preverite bližnje kovinske dele, police, držala, vijake in druge predmete, ki so pogosto mokri. Kot opozarja portal This Old House, so madeži rje sicer pogosto predvsem estetska težava, vendar lahko v nekaterih primerih nakazujejo tudi težave z vodovodno napeljavo.

Pred čiščenjem preverite, iz česa je prha

Največja napaka je, da za vse površine uporabimo isto čistilo. Keramične ploščice, porcelan, naravni kamen, akril in steklo se na čistila ne odzivajo enako. Strokovnjak za čiščenje Warren Weiss je za The Spruce opozoril, da univerzalnega izdelka, ki bi bil varen za vse kopalniške površine, ni. Zato pred uporabo katerega koli sredstva preverite navodila proizvajalca in ga najprej preizkusite na manj vidnem delu.

icon-expand Največja napaka je, da za vse površine uporabimo isto čistilo. FOTO: Adobe Stock

Za trdovratno rjo lahko pomaga namensko čistilo

Pri močnih madežih na porcelanu in večini keramičnih površin strokovnjaki priporočajo namensko sredstvo za odstranjevanje rje. Po besedah strokovnjakov, ki jih navaja The Spruce, so lahko učinkovita čistila z oksalno kislino, saj pomagajo razgraditi železove oziroma rjaste obloge. Sredstvo nanesite samo na površino, za katero je namenjeno, upoštevajte čas delovanja, ki ga določa proizvajalec, nato pa madež nežno odstranite z mehko gobico ali ščetko in površino dobro sperite. Pri tem ni potrebe po močnem drgnjenju. Prav agresivno čiščenje je ena od pogostih napak, saj lahko opraska ali poškoduje površino, na poškodovanem delu pa se lahko pozneje še lažje nabirajo umazanija in mineralne obloge.

Pri blažjih madežih lahko poskusite s kisom

Če je madež svež in manj izrazit, je lahko dovolj že bolj nežna metoda. Čistilni strokovnjaki za nekatere neporozne površine priporočajo razredčen beli kis. Nanesite ga na madež, pustite delovati nekaj minut in nato območje nežno očistite z mehko gobico ali ščetko. Nato površino temeljito sperite z vodo. Tudi Martha Stewart pri čiščenju madežev v prhi omenja beli kis oziroma limonin sok kot možnost za obravnavo rjastih madežev. Pri tem priporoča, da sredstvo nekaj časa deluje, nato pa se površina nežno očisti in dobro spere.

icon-expand Sredstvo nanesite samo na površino, za katero je namenjeno. FOTO: Adobe Stock

Česa pri odstranjevanju rje ne počnite?

Če madež ne izgine takoj, ni rešitev v tem, da uporabite vedno bolj grobo gobico. Jeklena volna, agresivne žične ščetke in močna abrazivna sredstva lahko poškodujejo površino. Še pomembnejše je, da ne mešate različnih čistil. Namenskega odstranjevalca rje ne kombinirajte z belilom ali drugimi čistili, razen če proizvajalec to izrecno dovoljuje. Pri nekaterih kombinacijah lahko nastanejo nevarne kemične reakcije. Posebej previdni bodite pri naravnem kamnu. Kis in druga kisla sredstva lahko poškodujejo nekatere kamnite površine, zato zanje uporabite samo čistilo, ki je temu materialu namenjeno.

Kako preprečiti, da bi se rja vrnila?

Odstranitev madeža je samo polovica rešitve. Če je vzrok še vedno prisoten, se lahko oranžne sledi kmalu pojavijo znova. Najprej odstranite ali zamenjajte zarjavele kovinske predmete. Če se madeži pojavljajo okoli pipe, vijakov ali drugih kovinskih delov, preverite, ali je prav tam izvor težave. Pomaga tudi, če po prhanju površine čim prej osušite. Manj vlage pomeni manj možnosti za nastanek novih oblog. Pri tem lahko pomaga preprost brisalec za steklo ali mehka krpa. Če se rja pojavlja na različnih mestih in se kljub čiščenju hitro vrača, je vredno preveriti tudi kakovost vode. Če je vzrok v večji vsebnosti železa, samo čiščenje kopalnice dolgoročno ne bo rešilo težave. Madeži rje so torej neprijetni, vendar jih ni treba napadati z vedno močnejšimi čistili. Najprej poiščite njihov izvor, nato izberite sredstvo glede na površino in začnite z najbolj nežnim učinkovitim postopkom. Tako boste madež odstranili, ne da bi pri tem poškodovali prho – in predvsem zmanjšali možnost, da se bo čez nekaj tednov pojavil na istem mestu.

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