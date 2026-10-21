Ko se zunaj ohladi in zadiši po jeseni, na mizo pogosto pride tudi pečen kostanj. Težava pa je, da užitek marsikomu pokvari prav lupljenje. Lupina se noče ločiti od ploda, prsti postanejo črni, nohti uničeni, polovica kostanja pa konča v smeteh skupaj z olupkom. A izkušeni ljubitelji kostanja poznajo trik, ki lahko to jesensko opravilo precej olajša.

icon-expand Le malo ljudi ve, da se skrivnost lažjega lupljenja kostanja začne že pred peko. FOTO: Adobe Stock

Pred peko ga za kratek čas namočite

Večina kostanj zareže in ga takoj postavi v pečico. Prav namakanje pa je korak, ki ga pogosto preskočimo. Kostanj po zarezovanju za približno 20 do 30 minut potopite v mlačno vodo. Med namakanjem vpije nekaj vlage, ki med peko ustvari paro in pomaga, da se lupina lažje loči od ploda. Zaradi tega ostane kostanj tudi bolj mehak in manj izsušen.

Zarez je pomembnejši, kot si mislite

Pred namakanjem vsak kostanj z ostrim nožem zarežite. Dovolj je plitek rez v obliki črke X ali ravna zareza čez zaobljeni del lupine. S tem preprečite, da bi kostanj med peko počil, obenem pa ustvarite prostor, kjer se lahko lupina začne odpirati.

Ne pustite, da se povsem ohladi

Še ena malenkost lahko naredi veliko razliko. Takoj po peki kostanj pokrijte s kuhinjsko krpo in ga pustite stati nekaj minut. Toplota in para pod krpo zmehčata lupino in tanko notranjo kožico, zato gre lupljenje precej lažje od rok. Kostanj je najbolje lupiti, ko je še prijetno topel.

icon-expand Zarez, voda in nekaj potrpežljivosti: recept za lažje lupljenje kostanja. FOTO: Shutterstock

Jesenska poslastica, ki jo boste pripravljali drugače

Preberi še Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju

Včasih niso najbolj učinkoviti zapleteni kuharski triki, temveč tisti najbolj preprosti. Skleda mlačne vode in nekaj dodatnih minut pred peko lahko pomenita razliko med zamudnim lupljenjem in skledo okusnega kostanja, pripravljenega za uživanje. Sicer pa si poglejte tudi kraje v Sloveniji, kjer boste našli veliko kostanja: