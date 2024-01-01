Gospodinjstvo

Enostavni načini, kako se znebiti pršic v vašem domu

Pršice so mikroskopsko majhni škodljivci, ki se naselijo v prašnih predelih naših stanovanj. Prah je njihov priljubljeni življenjski prostor tudi zato, ker je ta pogosto pomešan z odmrlimi delci človeške in živalske kože, s katerimi se prehranjujejo. Ker so tako majhne, jih ni mogoče videti s prostim očesom, a ste lahko prepričani, da se zagotovo nahajajo tudi v vašem domu. Res je, da sicer niso škodljive, ne grizejo in ne širijo bolezni kot denimo stenice, uši ali klopi, vendar pa puščajo iztrebke, ki lahko poslabšajo zdravstveno stanje ljudi, ki so nagnjeni k alergijam in astmi.