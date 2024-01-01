Pozimi številni po dvoriščih, parkiriščih in dovoznih poteh potresejo sol. A če imamo po tleh položene tlakovce, jih s tem uničujemo. Obstaja odlična alternativa soli, ki pa ni tako škodljiva.
Ko se praznični vrvež umiri in se dom končno vrne v običajen ritem, se pogosto znajdemo pred kupom nalog, ki jih je pustilo praznovanje.
Opažate, da vaša posoda po pranju v pomivalnem stroju ostaja mokra ali pa se na njej celo ujame voda? Če se večje količine vode ujamejo v kozarec, lonec ali drugo posodo, je rešitev enostavna – prihodnjič ga obrnite tako, da bo voda lahko normalno iztekla ali pa izvlečni predal postavite nekoliko bolj postrani, v kolikor vaš stroj to omogoča. Vendar pa se še posebno na plastiki pogosto naberejo kapljice vode, ki jih pomivalni stroj ne uspe posušiti. Kaj storiti v takem primeru, razkriva spodnji video, objavljen na Instagramu.
Pršice so mikroskopsko majhni škodljivci, ki se naselijo v prašnih predelih naših stanovanj. Prah je njihov priljubljeni življenjski prostor tudi zato, ker je ta pogosto pomešan z odmrlimi delci človeške in živalske kože, s katerimi se prehranjujejo. Ker so tako majhne, jih ni mogoče videti s prostim očesom, a ste lahko prepričani, da se zagotovo nahajajo tudi v vašem domu. Res je, da sicer niso škodljive, ne grizejo in ne širijo bolezni kot denimo stenice, uši ali klopi, vendar pa puščajo iztrebke, ki lahko poslabšajo zdravstveno stanje ljudi, ki so nagnjeni k alergijam in astmi.
Zamrznjeno vetrobransko steklo avtomobila v mrzlem zimskem jutru je v najboljšem primeru lahko precej neprijetna zadeva. Da vam ta ne pokvari dneva, imamo za vas rešitev, s katero se boste ledene obloge na steklu svojega avtomobila znebili brez posebnega truda.
Čiščenje doma, hočemo ali nočemo, je del naše domače rutine. Nekateri se tega opravila lotevajo vsakodnevno, spet drugi tedensko, tretji pa, ko res morajo. Najpogosteje nas zmoti prah, ki se v naš dom vrača kot bumerang. Ob tem pa se lahko znajdemo tudi pred manjšimi ali večjimi dilemami, na primer – najprej posesati tla ali pobrisati prah na policah?
Preproge lahko v prostor vnesejo toplino in naredijo dom bolj prijeten, vendar pa se sčasoma v njih nabere umazanija, prah, drobtine ter druga nesnaga. Še toliko večjo težavo imajo lastniki psov in mačk, ki za čisto preprogo v resnici potrebujejo samo 2 pripomočka.
Dolga leta smo poslušali nasvete, da je za podaljšanje življenjske dobe vzmetnice nujno redno obračanje. Vendar pa se z razvojem vedno novih in boljših materialov poraja vprašanje, ali je to še vedno smiselno početi?
Cvrtje ali pečenje rib v našem domu pogosto povzroči neprijeten vonj, ki se razširi po prostoru in ostane še ure po tem, ko smo že zdavnaj zaključili s pripravo obroka. Toda, ali ste vedeli, da se temu lahko izognete, če pri pečenju v ponev vržete še košček sadja?
Kondenzacija na oknih lahko povzroči resne težave. Na srečo obstaja zelo preprosta rešitev, da bodo tudi pozimi okna ostala popolnoma suha.
Ste se kdaj vprašali, zakaj se pozimi perilo suši tako dolgo? Razkrivamo preproste trike za hitrejše sušenje perila v zaprtih prostorih, ki bodo rešili to težavo in preprečili nastanek plesni ter neprijetnih vonjav.
S pomočjo domiselnih tekstilnih rešitev in skrbno izbranih senčil lahko tudi vaša kopalnica postane izraz elegance in osebnega stila. Dajte svojemu domu pridih razkošja in miru z enostavnimi popestritvami.