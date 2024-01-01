Dominvrt.si
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Pozimi številni po dvoriščih, parkiriščih in dovoznih poteh potresejo sol. A če imamo po tleh položene tlakovce, jih s tem uničujemo. Obstaja odlična alternativa soli, ki pa ni tako škodljiva.

Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa

Ko se praznični vrvež umiri in se dom končno vrne v običajen ritem, se pogosto znajdemo pred kupom nalog, ki jih je pustilo praznovanje.

Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Opažate, da vaša posoda po pranju v pomivalnem stroju ostaja mokra ali pa se na njej celo ujame voda? Če se večje količine vode ujamejo v kozarec, lonec ali drugo posodo, je rešitev enostavna – prihodnjič ga obrnite tako, da bo voda lahko normalno iztekla ali pa izvlečni predal postavite nekoliko bolj postrani, v kolikor vaš stroj to omogoča. Vendar pa se še posebno na plastiki pogosto naberejo kapljice vode, ki jih pomivalni stroj ne uspe posušiti. Kaj storiti v takem primeru, razkriva spodnji video, objavljen na Instagramu.

Enostavni načini, kako se znebiti pršic v vašem domu
Pršice so mikroskopsko majhni škodljivci, ki se naselijo v prašnih predelih naših stanovanj. Prah je njihov priljubljeni življenjski prostor tudi zato, ker je ta pogosto pomešan z odmrlimi delci človeške in živalske kože, s katerimi se prehranjujejo. Ker so tako majhne, jih ni mogoče videti s prostim očesom, a ste lahko prepričani, da se zagotovo nahajajo tudi v vašem domu. Res je, da sicer niso škodljive, ne grizejo in ne širijo bolezni kot denimo stenice, uši ali klopi, vendar pa puščajo iztrebke, ki lahko poslabšajo zdravstveno stanje ljudi, ki so nagnjeni k alergijam in astmi.

Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Zamrznjeno vetrobransko steklo avtomobila v mrzlem zimskem jutru je v najboljšem primeru lahko precej neprijetna zadeva. Da vam ta ne pokvari dneva, imamo za vas rešitev, s katero se boste ledene obloge na steklu svojega avtomobila znebili brez posebnega truda.

Večna dilema: Najprej posesati ali pobrisati prah?
Čiščenje doma, hočemo ali nočemo, je del naše domače rutine. Nekateri se tega opravila lotevajo vsakodnevno, spet drugi tedensko, tretji pa, ko res morajo. Najpogosteje nas zmoti prah, ki se v naš dom vrača kot bumerang. Ob tem pa se lahko znajdemo tudi pred manjšimi ali večjimi dilemami, na primer – najprej posesati tla ali pobrisati prah na policah?

To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak

Preproge lahko v prostor vnesejo toplino in naredijo dom bolj prijeten, vendar pa se sčasoma v njih nabere umazanija, prah, drobtine ter druga nesnaga. Še toliko večjo težavo imajo lastniki psov in mačk, ki za čisto preprogo v resnici potrebujejo samo 2 pripomočka.

Kako pogosto bi morali obračati vzmetnico?
Dolga leta smo poslušali nasvete, da je za podaljšanje življenjske dobe vzmetnice nujno redno obračanje. Vendar pa se z razvojem vedno novih in boljših materialov poraja vprašanje, ali je to še vedno smiselno početi?

Ste že vrgli med pečenjem v ponev košček jabolka?
Cvrtje ali pečenje rib v našem domu pogosto povzroči neprijeten vonj, ki se razširi po prostoru in ostane še ure po tem, ko smo že zdavnaj zaključili s pripravo obroka. Toda, ali ste vedeli, da se temu lahko izognete, če pri pečenju v ponev vržete še košček sadja?

Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
Kondenzacija na oknih lahko povzroči resne težave. Na srečo obstaja zelo preprosta rešitev, da bodo tudi pozimi okna ostala popolnoma suha.

Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
Ste se kdaj vprašali, zakaj se pozimi perilo suši tako dolgo? Razkrivamo preproste trike za hitrejše sušenje perila v zaprtih prostorih, ki bodo rešili to težavo in preprečili nastanek plesni ter neprijetnih vonjav.

Enostavni triki za popestritev kopalnice

S pomočjo domiselnih tekstilnih rešitev in skrbno izbranih senčil lahko tudi vaša kopalnica postane izraz elegance in osebnega stila. Dajte svojemu domu pridih razkošja in miru z enostavnimi popestritvami.

