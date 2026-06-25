Eden najbolj razširjenih domačih trikov temelji na zelo preprosti ideji: uporabi zamrznjene plastenke vode.

Vzamemo plastenko (najbolje 1,5 litra ali več), jo napolnimo z vodo, vendar ne do vrha, saj se tekočina pri zamrzovanju razširi. Nato jo čez noč postavimo v zamrzovalnik.

Naslednji dan jo postavimo v prostor, kjer želimo nekoliko znižati občutek toplote. Najbolje deluje, če je dvignjena na višjo polico ali omaro, pod njo pa postavimo posodo za kondenzirano vodo.

Kot pojasnjujejo strokovnjaki za energetsko učinkovitost, lahko hlajenje z ledom deluje prek absorpcije toplote iz okolice, kar lokalno izboljša občutek temperature, čeprav ne ohladi celotnega prostora na enak način kot klima.

Učinek običajno traja od 3 do 5 ur, odvisno od velikosti plastenke in vročine v prostoru.