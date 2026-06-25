Zamrznjena plastenka kot improvizirana "mini klima"
Eden najbolj razširjenih domačih trikov temelji na zelo preprosti ideji: uporabi zamrznjene plastenke vode.
Vzamemo plastenko (najbolje 1,5 litra ali več), jo napolnimo z vodo, vendar ne do vrha, saj se tekočina pri zamrzovanju razširi. Nato jo čez noč postavimo v zamrzovalnik.
Naslednji dan jo postavimo v prostor, kjer želimo nekoliko znižati občutek toplote. Najbolje deluje, če je dvignjena na višjo polico ali omaro, pod njo pa postavimo posodo za kondenzirano vodo.
Kot pojasnjujejo strokovnjaki za energetsko učinkovitost, lahko hlajenje z ledom deluje prek absorpcije toplote iz okolice, kar lokalno izboljša občutek temperature, čeprav ne ohladi celotnega prostora na enak način kot klima.
Učinek običajno traja od 3 do 5 ur, odvisno od velikosti plastenke in vročine v prostoru.
Zakaj trik deluje?
Ko se led tali, porablja toploto iz okolice, kar povzroči občutek hladnejšega zraka v neposredni bližini.
Kot navajajo strokovni viri za energijsko učinkovitost in hlajenje prostorov (U.S. Department of Energy), gre pri takšnih pristopih predvsem za lokalno hlajenje zraka in izboljšanje udobja, ne pa za dejansko znižanje celotne sobne temperature.
Dodatni načini za ohladitev stanovanja
Preprečevanje segrevanja čez dan
Najbolj pomemben korak je preprečiti vdor toplote. Kot priporočajo strokovnjaki za vročinske valove (National Weather Service), naj bodo čez dan okna zaprta, zavese ali rolete pa spuščene, da se prostor ne pregreva dodatno.
Pravočasno prezračevanje
Zračenje je najučinkovitejše zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko zunanja temperatura pade. Takrat je smiselno ustvariti prepih in zamenjati topel zrak s hladnejšim.
Ventilator in hlajenje zraka
Kot navajajo v praktičnih vodičih za hlajenje doma (BBC Future), lahko ventilator v kombinaciji s hladnimi predmeti, kot sta led ali zamrznjena plastenka, izboljša občutek hladu v prostoru.
Izklop naprav, ki oddajajo toploto
Elektronske naprave, kot so računalniki in televizije, ustvarjajo dodatno toploto tudi med delovanjem v ozadju. Zato je v vročinskih dneh smiselno zmanjšati njihovo uporabo.
Majhen trik, ki lahko naredi veliko razliko
Čeprav takšni domači pristopi ne morejo nadomestiti klimatske naprave, lahko v vročinskih dneh bistveno izboljšajo počutje v prostoru. Še posebej v stanovanjih, kjer se toplota hitro ujame, je vsak dodatni ukrep dobrodošel.
V času vse pogostejših vročinskih valov po Evropi postajajo takšni preprosti triki del vsakdana, saj pomagajo vsaj delno ublažiti občutek ekstremne vročine.
Viri: The Spruce, Good Housekeeping, Reader's Digest, BBC Future / BBC News, Energy Saving Trust
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