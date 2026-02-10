Trik, ki se je pojavil na TikToku, obljublja, da lahko sedežno očistimo hitro, preprosto in učinkovito.

Za začetek vzemite tableto za pomivalni stroj in jo temeljito raztopite v nekaj litrih tople vode. Preden nadaljujete, se prepričajte, da je bila voda dovolj vroča, da se je tableta popolnoma raztopila, tako da ni vidnih sledi praška. Čistilo naj bo čim bolj blago – za nekaj litrov vode zadostuje že polovica tablete. Nato v čistilno raztopino namočite brisačo ali krpo in jo dobro ožemite.

Poiščite manjšo pokrovko enega od kuhinjskih loncev. Nato okoli nje ovijte večjo krpo ali brisačo. Uporabite pokrovko, ki jo lahko v celoti ovijete z brisačo in močno primete za ročaj.

Ko imate v roki pokrovko, zavito v brisačo, s krožnimi gibi začnite čistiti površino kavča. Za tiste madeže, ki potrebujejo več drgnjenja, lahko brisačo odstranite s pokrova, medtem ko je čiščenje preostalih delov enostavnejše in hitrejše s pomočjo pokrovke. Pazite še, da čistilna raztopina za seboj ne pušča belih sledi čistila – v tem primeru dodatno sperite z vodo.

Sedežno nato pustite vsaj dan ali dva, da se popolnoma posuši.