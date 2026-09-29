Vprašanje, ki se zelo pogosto pojavlja in številni iščete odgovor nanj. Če je straniščna školjka porumenela, ima obloge vodnega kamna ali neprijeten vonj, lahko najprej poskusite z naravnimi sredstvi. Pobrskali smo po tujih portalih in poiskali najboljše rešitve. Strokovnjaki, ki jih navajata Martha Stewart Living in The Spruce , med najbolj učinkovite domače rešitve uvrščajo kombinacijo belega kisa in sode bikarbone.

Postopek je preprost. V školjko vlijte približno skodelico belega kisa, nato dodajte pol skodelice sode bikarbone. Mešanica se bo začela peniti, kar pomaga rahljati umazanijo, mineralne obloge in madeže.

Zmes pustite delovati od 10 do 30 minut, pri trdovratnejših oblogah pa tudi dlje. Nato notranjost dobro zdrgnite s straniščno krtačo in splaknite. Po navedbah tujih strokovnjakov kis pomaga raztapljati vodni kamen, soda bikarbona pa deluje kot blag abraziv in nevtralizira neprijetne vonjave.