Prišel je čas za pripravo terase na poletje, a vas na stolih in mizi pričakujejo trdovratne plasti mahu, plesni in alg? Ni vam treba v trgovino po specializirana čistila. Rešitev je preprosta in jo verjetno že imate doma: beli kis. Kis je vsestranski pripomoček, ki z nizkimi stroški zagotavlja odlične rezultate pri čiščenju različnih materialov na prostem, poroča stran net.hr. Poglejmo torej natančna navodila, kako ga pravilno zmešati z vodo in drugimi sestavinami, da se boste hitro znebili zelenih oblog in spet uživali na svežem zraku.

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Zakaj je kis učinkovit pri odstranjevanju zelenih oblog?

Postopek čiščenja s kisom je povsem preprost. Pripravite raztopino v steklenici z razpršilom tako, da zmešate enaka dela kisa in vode, nato pa dodate še žličko tekočega detergenta za pomivanje posode. To razpršite po pohištvu in pustite delovati od 15 do 30 minut. Pri trdovratni umazaniji boste morda potrebovali močnejši kis za čiščenje. Po pretečenem času površino zdrgnite s krtačo z najlonskimi ščetinami, sperite z vodo in obrišite s krpo iz mikrovlaken, da preprečite nastanek vodnih madežev. Rezultat bo vidno čistejša površina brez uporabe agresivnih strupov.

icon-expand Vrtno pohištvo FOTO: Shutterstock

Za čisto pohištvo zmešajte enake dele belega kisa in vode z žlico detergenta za pomivanje posode ter pustite delovati 30 minut.

Rešitve, ko običajni kis pri čiščenju odpove

Če imate opravka z zares hudimi primeri plesni, potem kis včasih ne zadostuje. Takrat lahko preidete na raztopino z belilom (približno 0,8 dl belila na slabe 4 litre vode). Pri beli plastiki se odlično obnese tudi pasta iz sode bikarbone (četrtina skodelice sode, dve žlici kisa in liter tople vode). Vedno nosite rokavice in zaščito za oči, saj so močnejše mešanice lahko dražilne za kožo. Prav tako pazite, da belilo ne pride v stik z občutljivimi vrtnimi cvetlicami, ki jih želite obdržati.

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Nasveti za preprečevanje ponovnih težav

Za manj dela v prihodnje poskrbite, da vaše mize in stoli ne stojijo ves čas v globoki senci ali na vlagi. Redno brisanje pohištva z rahlo raztopino kisa bo ustavilo plesen, alge in druge nadloge, še preden postanejo vidne. Ko opreme ne uporabljate, jo shranite v suhem in zračnem prostoru. Za leseno pohištvo je obvezno vsakoletno oljenje, ki zapre pore in onemogoči mahu, da bi se vrasel v površino. Pri vzdrževanju materialov kot je ratan, bodite nežni - raje uporabite večkratno spiranje kot močno ščetkanje, ki lahko poškoduje pletene dele.

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