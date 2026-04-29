Oljčno olje ima naravne mazalne in zaščitne lastnosti, ki pomagajo pri odstranjevanju umazanije ter obnovi površin. Strokovnjaki poudarjajo, da vsebuje antioksidante in zdrave maščobe, ki lahko pomagajo tudi pri zaščiti materialov pred izsušitvijo. Poleg tega njegova tekstura omogoča nežno poliranje brez agresivnih kemikalij.

Nerjaveče jeklo za sijaj brez madežev

Oljčno olje je odlično za poliranje površin iz nerjavečega jekla, kot so hladilniki, pomivalna korita in kuhinjski aparati. Majhna količina olja na mehki krpi pomaga odstraniti prstne odtise in povrniti sijaj. Po podatkih revije Real Simple tak način čiščenja ustvari zaščitni sloj, ki preprečuje ponovno nabiranje madežev.

Leseni kuhinjski pripomočki (razen ene izjeme)

Lesene žlice, lopatice in ročaji nožev lahko z oljčnim oljem ponovno pridobijo prožnost in lep videz. Oljčno olje preprečuje izsušitev lesa, kar podaljša življenjsko dobo pripomočkov, kot navajajo strokovnjaki iz The Spruce.

Usnjeni in umetni ročaji

Če imate kuhinjske pripomočke z usnjenimi detajli ali ročaji, lahko oljčno olje pomaga pri mehčanju materiala in ohranjanju njegovega videza. Vendar je pomembno uporabiti zelo majhno količino, da se izognete mastnemu občutku.