Četudi se vam zdi, da ena ali dve mravlji ne moreta narediti velike škode, se lahko kaj hitro zgodi, da bodo te privabile tudi svoje 'prijatelje' – in še preden se boste zavedli, lahko v vaši kuhinji živi cela kolonija teh drobnih žuželk. Na voljo je veliko metod, pa naj gre za pasti za mravlje ali naravne vabe. Ena, ki se izkaže za bolj učinkovita, pa je poleg tega še povsem naravna in neškodljiva za človeka.

Pecilni prašek in soda bikarbona sta zelo učinkovito sredstvo za ubijanje mravelj.

Proti mravljam uporabite pecilni prašek ali sodo bikarbono

Pecilni prašek in soda bikarbona sta zelo učinkovito sredstvo za ubijanje mravelj. Vendar pa obstaja ena težava – ta beli prašek jih sam po sebi ne bo privabil, kaj šele, da bi ga mravlje prostovoljno zaužile. Strokovnjaki tako predlagajo kombiniranje pecilnega praška s še eno sestavino, to je sladkor v prahu. Brez močne vabe torej pecilni prašek ni učinkovit, toda če ga zmešamo s sladkorjem, za katerega je znano, da ga mravlje obožujejo, to stvar precej spremeni.

Kako delujeta pecilni prašek in sladkor, ko ju združimo?

Mravlje na žlici s sladkorjem: pomembno je, da hrane ne puščate na pultih, saj tako privabljate mravlje in druge žuželke.

Mravlje obožujejo sladkor, to ni nobena skrivnost. In medtem ko jih bo ta privabil, bodo nehote pobrale tudi pecilni prašek. Kar je najpomembnejše – to mešanico belega prahu bodo odnesle nazaj v svojo kolonijo ter jo 'ponudile' še drugim članicam svojega mravljišča. To bo vplivalo na širšo populacijo mravelj v neposredni okolici vašega doma, kar je zelo pomembno, če se želite mravelj v svojem domu dolgoročno znebiti.

To metodo uporabite takole:

Zmešajte pecilni prašek in sladkor v prahu – pri čemer naj bo nekoliko več pecilnega praška. Mešanico, približno eno žlico, stresite v plitve pokrovčke kozarcev za vlaganje ali pa neposredno na zunanji prag vašega doma. Pokrovčke postavite v bližino ali vzdolž mest, kjer opazite mravlje.

Za prve učinke počakajte vsaj nekaj dni

Mravlje se kar hitro naselijo v naša stanovanja.

Bodite potrpežljivi, to ni takojšnja rešitev, trajalo bo vsaj nekaj dni, da se število mravelj opazno zmanjša. Poleg tega poskrbite tudi za druge ukrepe, kot so redno vzdrževanje čistoče v domu, izogibanje sveže hrane na odprtih policah in pultu ter zapiranje točk, skozi katere mravlje zlahka vstopijo v vaš dom.