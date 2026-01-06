Strokovnjaki poudarjajo, da je ponovna uporaba materialov eden najbolj trajnostnih pristopov k urejanju vrta, saj zmanjšuje odpadke in hkrati prinaša ustvarjalne rešitve. Better Homes Gardens , ki pogosto izpostavlja pomen trajnostnih praks, navaja, da lahko številni praznični okraski dobijo povsem novo življenje, če jih uporabimo zunaj.

Praznične krogle, ki so morda izgubile sijaj ali imajo manjše praske, lahko na vrtu postanejo presenetljivo uporabne. Good Housekeeping omenja, da se lahko takšne krogle spremenijo v označevalce rastlin, saj so odporne na vremenske razmere in vizualno izstopajo. Dovolj je, da nanje napišemo ime rastline in jih namestimo na paličico ali neposredno v zemljo. Tako dobimo barvite označevalce, ki popestrijo gredice tudi v zimskem času.

Praznične lučke kot ambientalna vrtna osvetlitev

Stare praznične lučke lahko ustvarijo čaroben učinek na vrtu. The Spruce poudarja, da so LED lučke posebej primerne za zunanjo uporabo, saj porabijo malo energije in so odporne na mraz. Lučke lahko ovijemo okoli dreves, pergol ali ograj, kar ustvari prijetno svetlobno kuliso, ki pride do izraza predvsem v dolgih zimskih večerih. Če so lučke poškodovane, jih lahko uporabimo kot dekorativni element v steklenih posodah ali lanternah.

Uporaba venčkov kot zaščita za rastline

Venčki in girlande iz naravnih materialov so lahko odlična zaščita za občutljive rastline. Better Homes Gardens navaja, da lahko takšne dekoracije uporabimo kot dodatno izolacijo okoli korenin ali kot zaščito pred vetrom. Če so izdelani iz smrekovih vej, jih lahko po uporabi kompostiramo, kar dodatno prispeva k trajnostnemu vrtnarjenju.