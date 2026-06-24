Ne glede na to, ali jih gojite na svojem vrtu ali kupujete na tržnici ali v trgovini, nič ne premaga sladkega okusa popolnoma zrele jagode. Zdi se, da je njihova življenjska doba zelo kratka, ko so enkrat pobrane, bodo težko zdržale več kot teden dni.

Hladilnik nekoliko ubije sladkobo, a pomaga preprečiti, da bi se prehitro pokvarile.

Če nameravate jagode pojesti takoj, je najboljša možnost, da jih pustite na sobni temperaturi, na kuhinjskem pultu. Če pa jim želite podaljšati življenjsko dobo, je hladilnik veliko boljša izbira.

icon-expand Če jagode operemo v kisu, bodo zdržale dlje. FOTO: Dreamstime

Poleg tega, če jagod ne nameravate pojesti takoj – jih ne perite. Dlje časa bodo ostale sveže, ko bodo suhe in na hladnem, morebitna dodatna vlaga pa jih bo zmehčala in spodbudila rast plesni. Ko so jagode enkrat izpostavljene vlagi, se zelo hitro pokvarijo. Priporočljivo je, da jih očistite le toliko, kot jih boste porabili. Dodaten nasvet je, da na njih pustite zelene peclje. Nepoškodovana stebla bodo zaščitila notranjost jagod in jim podaljšala rok trajanja.

Če želite jagode vseeno oprati, za to uporabite kis

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Jagode potopite v vodno kopel iz enega dela belega kisa in treh delov vode. Pustite jih, da se v njej namakajo vsaj 10 minut. Naj vas ne skrbi, da bi imele jagode okus po kisu. Nato jih odcedite in popolnoma posušite. Če imate možnost, za to uporabite centrifugo za solato, obloženo s papirnatimi brisačami, da se prepričate, da na njih zares ni več nobene kapljice vode. Potem jih preložite v posodo, obloženo s papirnatimi brisačkami, narahlo pokrijte, ne zaprite, in jih postavite v hladilnik. Kis bo pomagal z jagod sprati ostanke pesticidov, pa tudi umazanijo ali bakterije, zaradi katerih sadje začne gniti in se prej pokvari.