Priznam, med tednom pri nas doma ni vedno vse popolno. Posoda se kdaj nabere v koritu, koš za perilo je poln, o prahu na policah in prašnih muckah, ki se kot po čudežu vedno znova pojavijo pod kavčem, pa raje ne bom izgubljala besed. Dolgo sem večino čiščenja prelagala na soboto in nedeljo. A roko na srce: kdo si po napornem delovnem tednu res želi konec tedna preživeti s krpo v eni in čistilom v drugi roki? Jaz zagotovo ne. Pred časom sem v enem od tujih medijev naletela na idejo o petkovem ritualu hitrega čiščenja. Sprva sem bila precej skeptična. Res lahko nekaj drobnih opravil v petek tako spremeni vikend? Izkazalo se je, da lahko. Za takšen "reset" doma ne potrebujete veliko časa, v zameno pa dobite manj stresa, manj slabe volje in občutek, da vas sobotno jutro pričaka nekoliko bolj urejen dom.

icon-expand Sobota zjutraj je prvo jutro v tednu, ko lahko v miru, brez hitenja spijete kavo in se sprostite. Naj vam gospodinjska opravila, ki so se nakopičila čez teden, tega ne uničijo. FOTO: Shutterstock

Seveda petkov ritual ne reši vseh težav. Če imate družino, otroke ali hišne ljubljenčke, boste vedeli, na kaj namigujem ... A občutek je povsem drugačen, ko se v soboto zbudite in veste, da vas ne čaka dolg seznam gospodinjskih opravil. Še najbolje pa je, da vam ni treba vsega narediti samim. Če doma ne živite sami, naj vsak družinski član prispeva svojo malenkost. Eden pospravi kopalnico, drugi obriše kuhinjski pult, tretji posesesa hodnik. V manj kot pol ure je lahko dom videti precej bolj urejen, vikend pa precej bolj sproščen.

Morda petek res ni dan, ko si želimo razmišljati o čiščenju. A če boste zvečer pospravili kuhinjo, osvežili kopalnico in uredili nekaj najbolj obremenjenih kotičkov doma, boste v soboto zjutraj najprej skuhali kavo. Ne pa iskali čistilo za kopalnico. Če pa ste mlajši in so za vas petki še vedno "dan za žur", potem ritual hitrega čiščenja prestavite na kateri drug dan.

Kako je videti petkov ritual hitrega čiščenja?

Najprej določite, kje so vaše slabe točke. Ali je to večno razmetana kuhinja, kaotičen hodnik, odvržene obleke v spalnici, čudne vonjave, ki se širijo iz najstnikove sobe ali kopalnice? Ko boste to določili, se lotite akcije. V nadaljevanju sem za vas pripravila ideje za hitro čiščenje različnih kotičkov vašega doma. Upam, da bo pomagalo.

icon-expand Na hitro pometite, posesajte, stvari zložite na svoje mesto. Razlika bo nemudoma opazna. FOTO: Shutterstock

1. Očistite kuhinjski pult in korito Kuhinja je vsak dan na udaru in to se hitro pozna na delovnih površinah. Zato v petek pospravite stvari s pulta, obrišite površine in temeljito očistite korito, štedilnik ... Tako vas bo v soboto zjutraj, ko si boste zaželeli skodelico kave, pričakal občutek svežine namesto nereda. 2. Poglejte v hladilnik To je opravilo, ki ga mnogi odlagamo, v resnici pa bi ga lahko izvajali skoraj vsak dan. Minutka in je že opravljeno. Preverite ostanke hrane, zavrzite živila, ki niso več uporabna, in obrišite morebitne madeže na policah. Tako boste že pred vikendom vedeli, kaj imate doma in kaj morate dokupiti. 3. Na hitro osvežite kopalnico Ni treba, da gre za generalno čiščenje. Obrišite umivalnik, pipo in ogledalo, hitro očistite straniščno školjko in zamenjajte brisače. To je dovolj, da bo kopalnica delovala bistveno bolj urejeno.

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4. Razkužite površine, ki se jih vsi dotikamo Stikala za luči, kljuke, daljinski upravljalniki in ročaji omaric pogosto ne delujejo umazani, a se na njih nabere veliko bakterij. Enkrat tedensko po njih na hitro potegnite z razkužilnim robčkom ali krpo - še posebej v času prehladnih obolenj. 5. Pospravite vhod Prvi vtis doma se začne na vhodu. Odstranite čevlje, odložite jakne na svoje mesto in posesajte ali pometite tla. Za opravilo boste potrebovali le nekaj minut, prostor pa bo videti povsem drugače. 6. Uredite dnevno sobo Če med vikendom pričakujete obiske ali si želite mirnega filmskega večera, boste veseli, če bo dnevna soba že urejena. Pospravite odeje, revije, skodelice in druge predmete, ki so se med tednom nabrali na mizicah in policah.

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7. Pospravite delovni kotiček Računi, zapiski, polnilci, svinčniki in skodelice imajo nenavadno sposobnost, da se med tednom kopičijo na enem mestu. Petek je dober trenutek za kratek reset. Ko boste v ponedeljek sedli za delovno mizo, si boste hvaležni. 9. Poskrbite za spalnico Ni treba menjati vse posteljnine. Že to, da poravnate posteljo, pospravite oblačila in prezračite prostor, lahko ustvari občutek reda in miru. Vikend se namreč lepše začne v prostoru, kjer se počutimo dobro.

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Čiščenje časovno omejite na največ 30 minut. Delajte hitro, ne pretiravajte in ne komplicirajte. Ne gre za generalno čiščenje, temveč za sprotno urejanje doma.