Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative

Že pri izbiri tlakovcev je dobro biti previden in izbrati takšne, ki so bolj odporni na zmrzal in sol. Za boljši učinek lahko položene tlakovce še dodatno zaščitimo s posebnim sredstvom za impregnacijo. Da se povsem izognemo posipanju, je, če imamo možnost, dobro pod tlake namestiti talno gretje.

Kaj potresti po tleh namesto soli?

Sol je sicer najpogostejša izbira za posipanje dvorišč, pločnikov in dovozov, vendar ima tudi več slabosti. Če jo uporabljamo v večjih količinah, lahko poškoduje tlakovce, beton in kovinske površine, hkrati pa je škodljiva za okolje. Posebej problematična je za blazinice psov in mačk, saj lahko povzroča draženje, razpoke in bolečine.

Kot preprosta in okolju prijaznejša alternativa se zato dobro obneseta pesek ali pepel. Oba ne topita ledu, vendar izboljšata oprijem in zmanjšata nevarnost zdrsa. Pesek je še posebej primeren za dvorišča in dovozne poti, pepel pa ima dodatno prednost, da je pogosto že pri roki, vendar mora biti povsem hladen in brez primesi. Za učinkovitejše taljenje snega in ledu lahko uporabimo tudi kalcijev klorid (CaCl2). Ta je v primerjavi z navadno soljo (natrijev klorid) manj agresiven do površin in učinkoviteje deluje pri nizkih temperaturah. Kalcijev klorid namreč topi led tudi pri temperaturah do približno – 30 stopinj Celzija, medtem ko je običajna sol učinkovita le do okoli –8 stopinj Celzija. Podobno deluje tudi magnezijev klorid (MgCl2), ki je prav tako učinkovit pri zelo nizkih temperaturah in velja za nekoliko okolju prijaznejšo možnost. Obe snovi je treba uporabljati zmerno in v skladu z navodili, saj lahko ob pretirani uporabi kljub vsemu vplivata na rastline in tla.

icon-expand Kalcijev klorid je manj agresiven kot sol, a učinkovito topi sneg in led. FOTO: Profimedia

Najboljša praksa je pogosto kombinacija mehanskih in kemičnih rešitev. Najprej odstranimo sneg, nato pa po potrebi uporabimo pesek ali ustrezno sredstvo za taljenje ledu. Tako zagotovimo varnost, hkrati pa zmanjšamo škodo na površinah in vpliv na okolje.