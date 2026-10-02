Sedežna garnitura je eden najbolj obremenjenih kosov pohištva v domu. Na njej počivamo, jemo prigrizke, gledamo televizijo, pogosto pa jo za svoje najljubše mesto izberejo tudi hišni ljubljenčki. Ni presenetljivo, da se na njej hitro naberejo prah, madeži in neprijetne vonjave.
Strokovnjaki portala The Spruce poudarjajo, da je redno vzdrževanje veliko učinkovitejše kot občasno temeljito čiščenje. Že nekaj preprostih navad lahko podaljša življenjsko dobo sedežne in poskrbi, da bo videti lepša še vrsto let.
1. Najprej vedno posesajte
Veliko ljudi naredi napako, ko takoj poseže po mokri krpi. Toda prvi korak vedno sesanje. Odstranite blazine, posesajte vse reže, šive in težko dostopna mesta. Prav tam se skrivajo drobtine, prah, dlake ter drobni delci umazanije, ki sčasoma poškodujejo vlakna tkanine.
2. Preden uporabite čistilo, preverite navodila
Vse sedežne niso enake. Kar pomaga pri eni, lahko drugo poškoduje. Pred uporabo vode, kisa ali komercialnih čistil preverite navodila proizvajalca in čistilo najprej preizkusite na skritem delu blaga. Tako boste preprečili razbarvanje ali poškodbe tkanine.
3. Soda bikarbona je pogosto dovolj
Za osvežitev sedežne lahko uporabite navadno sodo bikarbono. Po površini posujte tanek sloj, pustite delovati približno 30 minut, nato pa vse skupaj posesajte. Soda pomaga vpijati neprijetne vonjave in osvežiti tkanino brez agresivnih kemikalij.
4. Madežev ne drgnite
Ko se zgodi nesreča s kavo, vinom ali omako, je najpomembnejša hitra reakcija. Madež vedno popivnajte s čisto krpo ali papirnato brisačo. Drgnjenje lahko umazanijo potisne globlje v vlakna in povzroči še večji madež.
5. Dlake hišnih ljubljenčkov odstranite z gumijasto rokavico
Če imate psa ali mačko, poznate neskončen boj z dlakami na sedežni. Eden najbolj priljubljenih trikov, ki ga omenjajo številni tuji strokovnjaki za čiščenje, je uporaba rahlo navlažene gumijaste rokavice. Z njo povlecite po tkanini, dlake pa se bodo začele nabirati v večje kepice, ki jih nato preprosto odstranite.
6. Ne pozabite na blazine
Prav blazine pogosto skrivajo največ umazanije. Če imajo snemljive prevleke, preverite navodila za pranje. Če jih ni mogoče odstraniti, jih redno obračajte in prezračujte. Tako se bodo enakomerneje obrabljale in dlje ostale lepe.
7. Enkrat na mesec ji namenite 15 minut
Strokovnjaki opozarjajo, da sedežna ne potrebuje velikih čistilnih akcij, ampak redno nego. Če jo enkrat mesečno posesate, osvežite s sodo bikarbono in sproti odstranite madeže, boste preprečili kopičenje umazanije in podaljšali njeno življenjsko dobo.
Včasih je največji trik prav v tem, da s čiščenjem ne odlašamo predolgo.
Vir: Dominvrt.si, The Spruce, Better Homes & Gardens
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