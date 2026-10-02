Sedežna garnitura je eden najbolj obremenjenih kosov pohištva v domu. Na njej počivamo, jemo prigrizke, gledamo televizijo, pogosto pa jo za svoje najljubše mesto izberejo tudi hišni ljubljenčki. Ni presenetljivo, da se na njej hitro naberejo prah, madeži in neprijetne vonjave. Strokovnjaki portala The Spruce poudarjajo, da je redno vzdrževanje veliko učinkovitejše kot občasno temeljito čiščenje. Že nekaj preprostih navad lahko podaljša življenjsko dobo sedežne in poskrbi, da bo videti lepša še vrsto let.

icon-expand Čiščenje sedežne FOTO: Shutterstock

1. Najprej vedno posesajte

Veliko ljudi naredi napako, ko takoj poseže po mokri krpi. Toda prvi korak vedno sesanje. Odstranite blazine, posesajte vse reže, šive in težko dostopna mesta. Prav tam se skrivajo drobtine, prah, dlake ter drobni delci umazanije, ki sčasoma poškodujejo vlakna tkanine.

2. Preden uporabite čistilo, preverite navodila

Vse sedežne niso enake. Kar pomaga pri eni, lahko drugo poškoduje. Pred uporabo vode, kisa ali komercialnih čistil preverite navodila proizvajalca in čistilo najprej preizkusite na skritem delu blaga. Tako boste preprečili razbarvanje ali poškodbe tkanine.

Nimate čistila za sedežno? Poskusite s tem izdelkom iz kopalnice Če je na sedežni star madež, ki ga niste opazili takoj, poskusite s klasično belo peno za britje (ne gelom). Majhno količino nanesite na madež, jo nežno vtrite z mehko krpo ali ščetko in pustite delovati približno 10 do 15 minut. Nato območje obrišite z rahlo navlaženo krpo in posušite. Pena za britje vsebuje sestavine, ki pomagajo razgraditi maščobo in umazanijo, zato jo številni strokovnjaki za čiščenje priporočajo kot hitro pomoč pri osveževanju oblazinjenega pohištva. Pomembno: Trik najprej preizkusite na neopaznem delu sedežne, da preverite, ali tkanina dobro prenaša izdelek.

Preberi še Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)

3. Soda bikarbona je pogosto dovolj

Za osvežitev sedežne lahko uporabite navadno sodo bikarbono. Po površini posujte tanek sloj, pustite delovati približno 30 minut, nato pa vse skupaj posesajte. Soda pomaga vpijati neprijetne vonjave in osvežiti tkanino brez agresivnih kemikalij.

Ta trik je posebej uporaben v domovih s hišnimi ljubljenčki ali kadar želite hitro osvežiti prostor pred prihodom gostov.

Preberi še Kaj skriti, ko gosti potrkajo

icon-expand Redno sesanje, odstranjevanje madežev in občasna uporaba sode bikarbone lahko bistveno podaljšajo življenjsko dobo sedežne garniture. FOTO: Shutterstock

4. Madežev ne drgnite

Ko se zgodi nesreča s kavo, vinom ali omako, je najpomembnejša hitra reakcija. Madež vedno popivnajte s čisto krpo ali papirnato brisačo. Drgnjenje lahko umazanijo potisne globlje v vlakna in povzroči še večji madež.

Manj ko boste madež razmazovali, večja je možnost, da ga boste uspešno odstranili.

5. Dlake hišnih ljubljenčkov odstranite z gumijasto rokavico

Če imate psa ali mačko, poznate neskončen boj z dlakami na sedežni. Eden najbolj priljubljenih trikov, ki ga omenjajo številni tuji strokovnjaki za čiščenje, je uporaba rahlo navlažene gumijaste rokavice. Z njo povlecite po tkanini, dlake pa se bodo začele nabirati v večje kepice, ki jih nato preprosto odstranite.

Preberi še Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog

6. Ne pozabite na blazine

Prav blazine pogosto skrivajo največ umazanije. Če imajo snemljive prevleke, preverite navodila za pranje. Če jih ni mogoče odstraniti, jih redno obračajte in prezračujte. Tako se bodo enakomerneje obrabljale in dlje ostale lepe.

Preberi še Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež

7. Enkrat na mesec ji namenite 15 minut

Strokovnjaki opozarjajo, da sedežna ne potrebuje velikih čistilnih akcij, ampak redno nego. Če jo enkrat mesečno posesate, osvežite s sodo bikarbono in sproti odstranite madeže, boste preprečili kopičenje umazanije in podaljšali njeno življenjsko dobo. Včasih je največji trik prav v tem, da s čiščenjem ne odlašamo predolgo.

Preberi še Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja