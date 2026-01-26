Dobra novica pa je, da madež v večini primerov ni trajen, če se ga lotite pravočasno in na pravilen način. V tem članku boste našli praktične nasvete za odstranjevanje laka za nohte z različnih vrst materialov sedežne garniture.

icon-expand Lakiranje nohtov radi opravimo kar med gledanjem televizije FOTO: Shutterstock

Vrste tkanin za sedežne garniture

Različni materiali se na razlit lak za nohte odzivajo različno, zato je zelo pomembno, da način čiščenja prilagodite vrsti tkanine. Naravna vlakna, kot sta svila ali volna, so običajno bolj občutljiva in zahtevajo nežnejša čistila, medtem ko so sintetične tkanine, kot sta poliester in mikrovlakna, praviloma bolj odporne na določena čistila. Bombaž je zelo vpojen material, zato lak hitro prodre globoko v vlakna. Zaradi tega so madeži na bombažnem oblazinjenju pogosto izrazitejši in jih je težje popolnoma odstraniti, zlasti če se lak posuši. Poliester velja za bolj vzdržljiv in manj vpojen material. Madeži laka za nohte se pri njem večinoma zadržujejo na površini, zato jih je ob hitrem ukrepanju lažje odstraniti kot pri bombažu. Mikrofibra je gosto tkana tkanina, ki tekočine sprva odbija, zato lak ne prodre takoj v vlakna. Kljub temu lahko madeži nastanejo, če jih ne očistimo pravočasno. Usnje je neporozen material, zaradi česar lak sprva ostane na površini. Težava pa je v tem, da lahko topila v laku poškodujejo zaščitni sloj usnja in povzročijo razbarvanje ali izsušitev. Pri čiščenju je zato potrebna posebna previdnost, po odstranitvi madeža pa je priporočljiva uporaba negovalnega sredstva za usnje.

icon-expand Različni materiali se na razlit lak za nohte odzivajo različno FOTO: Shutterstock

Začnite s pivnanjem laka

Najpomembnejši korak je, da z garniture čim prej odstranite odvečen lak za nohte, saj dlje kot madež ostane, težje ga je odstraniti. Razlit lak najprej nežno popivnajte s čisto in suho krpo ali papirnato brisačo. Vedno začnite na zunanjem robu madeža in se pomikajte proti sredini, da preprečite njegovo širjenje. Izogibajte se drgnjenju, saj lahko s tem lak še bolj razmažete in ga potisnete globlje v tkanino. Če je lak že posušen, ga lahko najprej dodatno utrdite z ledom, saj mraz lak naredi bolj krhek. Nato ga previdno postrgajte s topim nožem ali robom kreditne kartice. Pri tem bodite zelo nežni, da laka ne potisnete globlje v vlakna ali poškodujete tkanine.

S hitrim odstranjevanjem odvečnega laka boste bistveno zmanjšali obseg madeža in povečali učinkovitost nadaljnjih korakov čiščenja. Ključnega pomena je, da ukrepate hitro, da preprečite, da bi se lak za nohte vpil v tkanino, zaradi česar bi ga bilo težje odstraniti.

Poskusite z acetonom

Če tkanina sedežne garniture prenese aceton in se ob njegovi uporabi ne razbarva, je to ena izmed najučinkovitejših metod za odstranjevanje laka za nohte. To lahko tudi preizkusite na bolj skritem delu sedežne garniture, preden nanesete aceton na madež. Na vato ali vatirano palčko nanesite odstranjevalec laka in z njo nežno popivnajte madež, dokler lak ne začne izginjati. Nato površino obrišite z gobico ali krpo, navlaženo s toplo vodo, da odstranite ostanke acetona. Pri občutljivejših tkaninah raje posezite po blažjih alternativah, kot je čistilni alkohol ali namensko čistilo za oblazinjeno pohištvo.

icon-expand Aceton je učinkovita rešitev za odstranjevanje madeža FOTO: Shutterstock

Uporabite vodo in detergent

Če aceton poškoduje blago ali ni primeren za vaš kavč, obstajajo tudi nežnejše metode čiščenja. V tem primeru obstaja več možnosti, ki jih lahko preizkusite, odvisno od tkanine in izdelkov, ki jih imate na voljo. Ena izmed alternativ je čistilni alkohol, ki pomaga razgraditi lak, hkrati pa je manj agresiven do tkanine. Z njim navlažite krpo in madež nežno popivnajte, pri čemer tudi tukaj najprej opravite test na skritem mestu, da se prepričate, da ta ne bo uničil tkanine. Druga možnost je uporaba blagega mila ali detergenta za pomivanje posode. Majhno količino detergenta zmešajte z vodo, v raztopino pomočite čisto krpo in z njo popivnajte madež. Nato površino sperite z vodo, da odstranite morebitne ostanke mila. Pri bolj občutljivih tkaninah lahko preizkusite tudi mešanico kisa in vode, ki jo pripravite v enakem razmerju obeh sestavin. Prav tako lahko uporabite mešanico sode bikarbone z vodo.

Kako nanesti čistilno sredstvo

Ne glede na to, katero čistilo ali raztopino izberete, je način nanosa zelo pomemben. Krpo ali papirnato brisačo navlažite in jo za nekaj sekund nežno pritisnite na madež, da ta vpije čistilo. Izogibajte se močnemu drgnjenju ali pretirani sili, saj lahko s tem poškodujete tkanino ali potisnete madež globlje v vlakna. Postopek ponavljajte, dokler na krpi ne opazite več sledi laka ali odvečne vlage. Na koncu površino sperite z vodo, da iz tkanine odstranite raztopino in morebitne neželene vonjave.

icon-expand Obstaja več mešanic, ki jih lahko preizkusite za čiščenje FOTO: Shutterstock

Za boljše rezultate naj se očiščen del posuši na zraku