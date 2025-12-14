Praznični čas prinaša veselje, druženje in obilico hrane, a pogosto tudi nereda. Med najpogostejšimi in najbolj trdovratnimi madeži na kuhinjskih površinah sta rdeče vino in gosta omaka, pišejo pri net.hr. Na srečo obstaja preprosta rešitev, ki je poceni, varna in jo imate skoraj zagotovo doma – navadna bela zobna pasta.

Trik strokovnjaka

Strokovnjak Simon Roberts je za Express pojasnil: "Majhna količina navadne bele zobne paste lahko učinkovito odstrani trdovratne madeže, kot so rdeče vino ali omaka, s trdih površin." Skrivnost je v blagem abrazivnem delovanju paste, ki površino nežno spolira, ne da bi jo opraskala ali poškodovala.

Preberi še Trik, s katerim boste preprečili nastanek vodnega kamna v tuš kabini

Postopek čiščenja

Za hitro in učinkovito odstranjevanje madežev sledite tem korakom: Vzemite mehko krpo ali gobo. Nanesite majhno količino zobne paste (velikost graha). Nežno drgnite madež s krožnimi gibi 30–60 sekund. Površino obrišite s toplo vodo. Posušite z mikrovlakneno krpo. Roberts opozarja, da ne drgnete premočno, saj lahko poškodujete površino.

Kje zobne paste ne smete uporabljati?

Čeprav je trik učinkovit na številnih sodobnih kuhinjskih površinah, ni primeren za vse materiale. Roberts svetuje: "Če imate pulte iz naravnega kamna, kot sta granit ali marmor, uporabite le blago milo in vodo." Abrazivni delci v zobni pasti lahko namreč trajno poškodujejo naravni kamen ali uničijo njegov sijaj.

Preberi še Pozabite na praskanje: Trik za odstranitev nalepk brez sledi

Pomembna opozorila

Uporabljajte navadno belo zobno pasto. Izogibajte se belilnim gelom ali specialnim pastam, saj so lahko preveč agresivne. Če madež ne izgine takoj, postopek ponovite, vendar pazite, da ne pretiravate z drgnjenjem – še posebej na sijajnih kremenčevih površinah.

Preprost in poceni trik

Navadna bela zobna pasta je presenetljivo učinkovita rešitev za odstranjevanje madežev rdečega vina in omake s kuhinjskih površin. S preprostim postopkom lahko hitro ukrepate po prazničnih nesrečah in se izognete dragim čistilnim sredstvom.