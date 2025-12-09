Za odstranjevanje nadležnih nalepk s kozarcev, krožnikov, plastičnih posod in drugih predmetov se običajno poslužujemo olja, vode ali pa stare dobre metode – praskanja z nohti. Če ste se kdaj vprašali, kako je mogoče, da je etikete tako težko odstraniti, lahko povemo, da se odgovor skriva v močnih vezeh med molekulami, ki naredijo lepilo praktično neuničljivo.

Najlažji način za odstranjevanje etiket

Na družbenih omrežjih se vsak dan objavljajo triki, nasveti in priporočila, ki olajšajo življenje, našli pa smo tudi enega, ki nam lahko pomaga pri zgoraj omenjenem problemu. Hrvaška vplivnica Liljana Matić je ta trik delila s svojimi sledilci, komentarji pa so več kot pozitivni. Na posnetku je mogoče jasno videti, kako vplivnica odstrani nalepko s plastične površine brez težav, pri čemer si pomaga s sušilnikom za lase. Torej, ne glede na to, s katere površine nalepko odstranjujemo, toplota poskrbi za to, da se lepilo preprosto stopi. Postopek traja približno minuto, kar pomeni, da je postopek veliko hitrejši, kot če se nalepke lotimo s katerokoli drugo metodo.

Kateri so še drugi načini?

Največja prednost uporabe sušilnika za lase je dejstvo, da po odstranitvi nalepka za seboj ne pusti ostankov lepila, površina pa je popolnoma čista in gladka. Poleg sušilnika za lase, ki je najhitrejša rešitev, lahko poskusite tudi z uporabo olivnega olja. Olje nežno vtrite v nalepko, počakajte nekaj minut in jo boste zlahka odlepili – prav tako brez sledi.