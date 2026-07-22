Rja na radiatorjih je pogosta težava, še posebej v kopalnicah in drugih prostorih z višjo zračno vlago. Ne kvari le videza prostora, ampak lahko sčasoma opozarja tudi na poškodbe zaščitnega sloja kovine. Dobra novica je, da za odstranjevanje manjših madežev rje ne potrebujete dragih čistil. Kot poroča britanski Express, se je kot presenetljivo učinkovito domače sredstvo izkazal kar kečap.

Zakaj naj bi kečap pomagal?

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Na prvi pogled se sliši nenavadno, vendar ima kečap nekaj lastnosti, ki lahko pomagajo pri razgradnji površinske rje, poroča net.hr. Vsebuje namreč ocetno kislino iz kisa in citronsko kislino iz paradižnika. Ti snovi reagirata z železovim oksidom oziroma rjo ter jo zmehčata, zato jo je lažje odstraniti. Gre predvsem za rešitev pri manjših in površinskih madežih, ne pa za sanacijo močno poškodovanih radiatorjev.

Kako uporabiti kečap za odstranjevanje rje?

Pred začetkom mora biti radiator izklopljen in popolnoma hladen. Na zarjaveli del nanesite debelejšo plast kečapa in ga pustite učinkovati nekaj minut. Nato kos aluminijaste folije zmečkajte v kroglico in z njo nežno zdrgnite obdelano mesto. Kombinacija blagih kislin in rahle abrazivnosti folije lahko pomaga odstraniti površinske sledi rje. Na koncu površino obrišite z vlažno krpo in jo dobro osušite.

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Kdaj domači trik ni več dovolj?

Če je rja trdovratna ali se pojavlja na več mestih, je težava najverjetneje globlja. James Chapman iz podjetja Bella Bathrooms pojasnjuje, da so številni kopalniški radiatorji izdelani iz jekla, ki je zaščiteno s kromiranim slojem. Sčasoma lahko zaradi vlage in temperaturnih nihanj ta zaščita začne popuščati. Vlaga prodre pod površino, jeklo pa začne rjaveti od znotraj navzven. V takšnih primerih strokovnjaki priporočajo uporabo specializiranih odstranjevalcev vodnega kamna ali rje, ki vsebujejo kisline za razgradnjo oksidov. Po nanosu je pogosto potrebno še mehansko čiščenje z ustrezno gobico ali krtačo.

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