Rumeni madeži na blazinah so pogosto posledica znoja, telesne maščobe, ličil in umetne porjavelosti, zaradi vsakodnevnega stika blazine s kožo, četudi uporabljate prevleko, pa se jim preprosto ni mogoče izogniti. Strokovnjaki za čiščenje predlagajo učinkovito metodo za odstranjevanje neprijetnih rumenih madežev z blazin in to brez uporabe močnih kemikalij, kot je denimo belilo.

Rumen vzglavnik lahko pobelite brez belila.

Kako pogosto bi morali oprati vzglavnike?

Vzglavnike je priporočljivo oprati vsaj dvakrat letno, pravijo strokovnjaki, če pa pogosto jeste v postelji, imate hišne ljubljenčke ali se veliko potite, jih operite vsake štiri mesece. Pri tem gre za pranje celotnega vzglavnika in ne le njegove prevleke. Nekaterih materialov, kot je denimo vzglavnik iz lateksa ali spominske pene, ni mogoče oprati v pralnem stroju in jih je treba očistiti po navodilih na etiketi.

Trik, s katerim rešite rumene madeže

Če imajo vaši vzglavniki po pranju še vedno neprijeten vonj in rumene madeže, lahko to poskušate rešiti s sončno svetlobo. Blazine postavite na neposredno sončno svetlobo in svež zrak za vsaj pol dneva. Vsakih nekaj ur jih obrnite, tako da bo celotna površina prejela dovolj neposrednih sončnih žarkov in bo po celotni površini izpostavljena soncu. Če tudi ta metoda ne deluje, si lahko pomagate še s sodo bikarbono. Vzglavnike potresite s sodo bikarbono in pustite stati nekaj ur. Nato otresite odvečno sodo bikarbono in blazine operite.

Kako pogosto zamenjati blazine?

Vzglavnike je treba zamenjati vsaj vsaki dve leti, saj se zaradi vsakodnevne uporabe v njih hitro naberejo bakterije, pravijo strokovnjaki. To še posebej velja za posameznike, ki so nagnjeni k alergijam in imajo bolj občutljivo kožo, čeprav je pomembno omeniti, da je življenjska doba odvisna tudi od samega vzglavnika.

Na ali bolje rečeno v blazinah se sčasoma nabere mešanica odmrle kože, pršic in prahu.