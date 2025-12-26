Ključ do dobrega spanca se začne s kakovostno vzmetnico, ki zahteva tudi redno vzdrževanje. Obračanje vzmetnice je bilo v preteklosti celo od proizvajalcev priporočeno kot nujno opravilo za podaljšanje njene življenjske dobe. Če se vaša vzmetnica začne povešati ali izgubljati obliko, ne zagotavlja več potrebne podpore, kar lahko povzroči bolečine v hrbtenici ter vratu in ramenih, ste se morda vprašali, ali bi jo bilo smiselno obrniti.

icon-expand Večina sodobnih ležišč je zasnovana enostransko, kar pomeni, da njihova zasnova ni primerna za obračanje. FOTO: Adobe Stock

Odgovor je odvisen od vaše vzmetnice. Večina sodobnih ležišč je zasnovana enostransko, kar pomeni, da njihova zasnova ni primerna za obračanje.

Osnovna konstrukcija večine sodobnih vzmetnic

Na dnu vzmetnice je debela, razmeroma čvrsta podporna plast, ki je običajno narejena iz goste pene in/ali kovinskih vzmeti, sestavljena iz 'podpornega jedra'. Na zgornjem nivoju vzmetnice je ena ali več plasti pene ali drugih materialov, ki so različne gostote in trdote, od njih pa je odvisno udobje ležišča. Vrh vzmetnice tvori njena prevleka, skupaj z morebitnimi všitimi penami ali drugimi materiali.

Je obračanje vzmetnice danes še potrebno?

Obračanje večine vzmetnic danes ni smiselno in se ne obnese dobro. Podporno jedro je v večini primerov pretrdo, da bi na njem ležali, udobno jedro pa ne zagotavlja dovolj podpore, da bi vzmetnica ostala pravilne oblike. Če obrnete vzmetnico, ki ni zasnovana za obračanje, boste na koncu dobili precej neudobno ležišče. To bo tudi povzročilo hitrejšo obrabo vzmetnice in morda celo zdravstvene težave. Kljub temu obstaja izjema – nekatere vzmetnice so zasnovane tako, da jih je mogoče preklopiti. Večine vzmetnic torej ne bi smeli obračati, razen če proizvajalec posebej priporoča drugače.

