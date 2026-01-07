Ob sušenju večjih količin perila redno zračite prostor

Tako kot nam zdravstvene nevšečnosti lahko povzroči suh zrak, je enako škodljiv za naš dihalni sistem tudi preveč vlažen zrak. Ob sušenju perila, ko se vlažnost v prostoru še poveča, ta ostaja na stropih in stenah ter spodbuja nastajanje plesni, kar je lahko zelo nevarno. V zimskem času je redno prezračevanje prostorov zato še toliko bolj pomembno ne samo zaradi bakterij in virusov, ki so takrat na pohodu, ampak tudi, da se znebimo odvečne vlage v stanovanju.

Za sušenje perila izberite pravi čas

Nekateri pravijo, da bi morali perilo prati zgodaj zjutraj in ga nato obesiti okoli poldneva, saj bomo v tem primeru na sončen dan izkoristili kar največ svetlobe. Spet drugi so mnenja, da je najbolje sušiti ponoči, saj takrat spimo in nam obešeno perilo ne predstavlja fizične ovire v že tako natrpanem stanovanju. Gotovo nobeno izmed mišljenj ni napačno, na posamezniku pa je, da se odloči in izbere čas, ki ustreza njegovi dnevni rutini.

Prepričajte se, da je vaš stroj perilo dobro ožel

Namesto da perilo iz stroja poberemo takoj po koncu cikla, ga je priporočljivo dodatno ožeti. Dodaten hitri cikel ožemanja, ki navadno traja 10 minut, bo odstranil odvečno vodo in pospešil sušenje. Seveda se prej prepričajte, ali je tak program primeren za tkanino, ki jo perete.

Tudi način sušenja perila ni nepomemben

Obešanje oblačil na stojalo omogoča hitrejše sušenje in zmanjša potrebo po kasnejšem likanju. Perilo obesimo tako, da bo zrak lahko prosto krožil med obešenimi oblačili, stojalo pa ne bo prenatrpano. Oblačila, strnjena skupaj ali prekrivajoča se, se bodo zelo težko posušila. Pomagamo si lahko tudi z obešalniki, ki jih obesimo na karniso zavese ali kad.

Prepričajte se, da imajo debelejši predmeti, kot so kavbojke, puloverji in jopice, dovolj prostora. Da pospešite sušenje, odpnite vse zadrge in gumbe ter izvlecite hlačne žepe.

Pri ožemanju mokrega oblačila si pomagajte z brisačo

Brisače so odlične pri vpijanju vlage in presenetjivo dobro se izkažejo tudi pri ožemanju mokrega perila. Kos oblačila položimo na čisto in suho brisačo, nato pa oba skupaj zvijemo v obliko klobase. Močno ožamemo, da odvečna voda steče v umivalnik. Po potrebi ponovimo z drugo brisačo. Po tem postopku se bodo oblačila precej zmečkala, zato bodo po vsej verjetnosti potrebovala likanje.

Oblačila lahko sušite tudi na balkonu

Čeprav so temperature zunaj nizke, bosta sveži zrak in sončna svetloba, v kolikor ne dežuje ali sneži, pomagala, da se oblačila posušijo. Dejstvo pa je, da bo, odvisno od pogojev, trajalo precej dlje.

Pri manjših kosih si lahko pomagate z likalnikom

Za manjše kose, kot so nogavice ali spodnjice, lahko uporabite trik z likalnikom in brisačo. Oblačilo položite na likalno desko in čezenj razprostrite suho brisačo ter jo močno likajte na čim višji temperaturi. Na ta način boste v tkanino usmerili toploto in tako absorbirali odvečno vlago. Ob tem velja opozoriti, da vročega likalnika nikoli ne polagamo neposredno na moker kos oblačila, saj to lahko poškoduje tkanino.

