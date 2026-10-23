Pred prvim novembrom se številni odpravijo na pokopališče z vedrom vode, gobico in čistilom. Namen je lep: nagrobnik želimo urediti, odstraniti mah, umazanijo in sledi vremena. Toda prav pri tem pogosto naredimo največjo napako. Marsikdo namreč poseže po agresivnih čistilih. Kar je videti kot hitra rešitev, lahko po opozorilih strokovnjakov za ohranjanje kamnitih spomenikov povzroči trajne poškodbe kamna, zaradi katerih napisi sčasoma zbledijo, površina pa začne razpadati. Dobra novica je, da za lepo očiščen nagrobnik pogosto sploh ne potrebujete posebnih pripravkov. Veliko več pomeni nežnost kot moč. Prav tako redno vzdrževanje.

Največ škode naredijo prav izdelki, ki jih imamo doma

icon-expand Nagrobnik lahko očistite tudi brez agresivnih čistil in dragih pripravkov FOTO: Shutterstock

Ko na kamnu opazimo zelene obloge ali temne madeže, je prva misel pogosto belilo. Nekateri uporabijo tudi kis, močna gospodinjska čistila ali žično krtačo. A po navedbah strokovnjakov s področja ohranjanja kamnitih spomenikov so prav to sredstva, ki jih je najbolje pustiti doma. Belilo in kis lahko spremenita strukturo kamna, povzročita razbarvanje in sčasoma pospešita propadanje površine. Posebej občutljivi so starejši marmornati nagrobniki, ki so precej mehkejši od granitnih. Če že, lahko uporabite blagi detergent za pranje posode.

V resnici pogosto zadostujeta voda in mehka krtača

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To se sliši skoraj predobro, da bi bilo res, vendar več tujih strokovnih vodnikov navaja enako priporočilo. Nagrobnik najprej dobro zmočite z vodo. S tem zmehčate umazanijo in preprečite, da bi kamen vpijal morebitne nečistoče. Nato površino nežno očistite z mehko krtačo ali gobico. Za napise in težje dostopne dele lahko uporabite staro mehko zobno ščetko. Na koncu vse skupaj temeljito pobrišite. Strokovnjaki poudarjajo še eno zanimivo podrobnost: čistiti je bolje od spodaj navzgor. Tako preprečite nastanek lis in prog, ki lahko ostanejo vidne po sušenju.

Mah in lišaji niso razlog za agresivno drgnjenje

icon-expand Čiščenje nagrobnika FOTO: Shutterstock

Prav mah, lišaji in zelene obloge pred prvim novembrom povzročajo največ slabe volje. Toda tudi tukaj velja pravilo potrpežljivosti. Po priporočilih strokovnjakov rastlinskih oblog ne smemo odstranjevati z ostrimi predmeti, kovinskimi strgali ali grobimi krtačami. Veliko varneje je, da jih najprej dobro navlažimo in nato postopoma odstranimo z mehko krtačo.

Mnogi so presenečeni, ko izvedo, da najlepše očiščen nagrobnik pogosto ni rezultat močnega ribanja, ampak več krajših in nežnejših čiščenj skozi čas. Če niste prepričani, kako čistiti nagrobnik, potem lahko za nasvet povprašate tudi kamnoseka.

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Najprej preverite, v kakšnem stanju je nagrobnik

Preden začnete s čiščenjem, si kamen dobro oglejte. Če opazite razpoke, krušenje, majave dele ali luščenje površine, strokovnjaki odsvetujejo čiščenje na lastno pest. V takšnem primeru lahko že navadno drgnjenje povzroči dodatne poškodbe. To velja predvsem za starejše nagrobnike, ki so desetletja izpostavljeni dežju, mrazu in temperaturnim spremembam.

Manj je pogosto več

Pri čiščenju nagrobnikov velja pravilo, ki ga poudarjajo številni strokovnjaki za ohranjanje kamna: manj je več. Nagrobnik ni kuhinjski pult, ki ga lahko zdrgnemo z najmočnejšim čistilom. Gre za kamen, ki naj bi ohranil spomin na človeka še desetletja. Včasih je zato najboljša odločitev preprosta vedro vode, mehka krtača in nekaj potrpežljivosti. Tako boste naredili največ za videz nagrobnika in hkrati najmanj škode.

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