Kaj storiti z rabljenim kuhinjskim oljem? Dilema, ki jo pozna vsak

Po kuhanju ali cvrtju se marsikdo znajde pred isto težavo: kam z ostanki olja? Ena stvar je jasna – olje nikoli ne sodi v odtok. Ko se ohladi, se strdi, lepi na cevi in povzroča zamašitve, ki lahko vodijo do dragih popravil in celo poškodb celotnega kanalizacijskega sistema. Kljub temu pa vročega tekočega olja tudi ni praktično kar zlivati v smeti. Prav zato na družbenih omrežjih redno vznikajo različni "kuhinjski triki", eden izmed njih pa je v zadnjem času postal viralen in sprožil burno razpravo.

Viralni trik z aluminijasto folijo: kako deluje?

Uporabnica družbenih omrežij Anna Ignatenko je predstavila preprost postopek, ki si ga je ogledalo na tisoče ljudi, je poročala stran Index: - v odtok pomivalnega korita potisnete kos aluminijaste folije in ga oblikujete v improvizirano posodico, - v folijo zlijete ohlajeno rabljeno olje, - folijo previdno zaprete, da olje ne izteče, - zavitek preprosto odvržete v smeti. Ideja je jasna: olje se ne razlije, ne pride v stik z odtokom, kuhinja ostane čista, posoda pa je takoj pripravljena za pomivanje.

Zakaj je trik navdušil – in zakaj nekaterih ni prepričal?

Na spletu so se odzivi hitro razdelili. Mnogi so trik pohvalili kot hiter, čist in nadvse praktičen, zlasti v primerih, ko nimajo pri roki nobene primerne posode. Po njihovem mnenju gre za majhen kos folije v zameno za manj stresa in manj umazanije. Po drugi strani pa so se pojavili tudi tehtni pomisleki. Aluminijasta folija za enkratno uporabo ima okoljski odtis – njena proizvodnja je energetsko zahtevna, reciklaža pa pogosto neučinkovita, še posebej če je zapacana z oljem. Kritiki zato opozarjajo, da udobje ne bi smelo vedno prevladati nad trajnostjo. Vprašanje ni več le, kako se znebimo olja, ampak s čim in za kakšno ceno za okolje.

Obstajajo cenejše in okolju prijaznejše alternative

Če vam uporaba aluminijaste folije ne zveni najbolje, obstaja več preprostih rešitev, ki rešijo isti problem brez dodatnih odpadkov. Stare pločevinke ali embalaža Ena najbolj praktičnih rešitev je uporaba stare pločevinke ali prazne embalaže z večjimi odprtinami. Vanjo zlijete ohlajeno olje in jo, ko je polna, zavržete med mešane odpadke. Papirnate brisače ali časopisni papir Manjše količine olja lahko preprosto vpijete s papirnato brisačo ali starim časopisom. Če gre za rastlinsko olje, je tak material v določenih okoljih primeren tudi za kompost. Ponovna uporaba embalaže Prazni kozarci, steklenice ali plastične posode s pokrovčkom so varna in zelo praktična izbira. Olje v njih shranite, dokler je ne napolnite, nato pa embalažo zavržete.

Bistvo ni trik, temveč odgovorno ravnanje

Viralni trik z aluminijasto folijo je odprl pomembno razpravo o vsakodnevnih navadah. Ni ključno, ali boste izbrali folijo, staro pločevinko ali papirnato brisačo. Ključno je, da olje nikoli ne konča v odtoku. Vsaka odločitev ima svoje prednosti in slabosti, vendar je odgovorno ravnanje z gospodinjskimi odpadki majhen, a pomemben korak k manj okoljskim obremenitvam in manj težavam v lastnem domu. Manj kot bo maščob v ceveh, manj bo stroškov – in manj škode za okolje.