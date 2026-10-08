Mnogi pri čiščenju posežejo po suhi krpi, papirnatih brisačah ali celo pernati metlici. A takšni pripomočki pogosto le dvignejo prašne delce v zrak, ti pa se kmalu znova usedejo na pohištvo. V roku nekaj ur, če ne celo minut, bo vaš dom spet poln prahu. Prav zato je lahko že ena majhna sprememba dovolj, da boste prah brisali redkeje.

Pozabite na suho krpo

icon-expand Se vam zdi, da se prah vrne takoj po čiščenju? Morda je kriva navada, ki jo ima večina gospodinjstev. FOTO: Shutterstock

Kot pojasnjujejo pri Apartment Therapy, mikrovlakna delujejo drugače kot običajne krpe. Njihova posebna struktura ustvarja elektrostatični učinek, zaradi katerega drobni delci prahu ostanejo ujeti v vlaknih, namesto da bi jih raznašali po prostoru. Za redno odstranjevanje prahu strokovnjaki priporočajo uporabo suhe krpe iz mikrovlaken, saj učinkovito pobere delce s pohištva, polic, okvirjev slik in drugih gladkih površin.

Trik, ki naredi največjo razliko

Če želite, da se prah počasneje vrača, krpe iz mikrovlaken ne vlecite naključno sem in tja. Površine brišete v eni smeri in krpo med čiščenjem večkrat prepognite. Tako vedno uporabljate čist del krpe in prahu ne prenašate nazaj na že očiščene površine. Na videz nepomembna podrobnost lahko pomeni opazno razliko, zlasti v dnevnih sobah, spalnicah in na odprtih policah.

icon-expand Marsikdo z nepravilnim čiščenjem le povzdigne prah, ki se bo nato spet spustil na police in tla. FOTO: Shutterstock

Še ena napaka, ki jo dela večina

Pogosto začnemo čistiti mize, komode in police, medtem ko prah na višjih površinah ostane nedotaknjen. Pri brisanju prahu upoštevajte pravilo "od zgoraj navzdol". Najprej očistite svetila, vrhove omar, police in okvirje, šele nato nižje površine. Tako se prah ne bo ponovno usipal na že očiščeno pohištvo.

Kako doseči, da se prah nabira počasneje?

Popolnoma ga ne boste odpravili, lahko pa ga občutno zmanjšate. Koristni ukrepi vključujejo: - redno sesanje preprog in oblazinjenega pohištva, - menjavo filtrov v prezračevalnih in klimatskih napravah, - pogosto pranje posteljnine, - vzdrževanje primerne zračne vlage v prostoru, - odstranjevanje nepotrebnih dekorativnih predmetov, na katerih se nabira prah.

Po besedah strokovnjakov se največ prahu skriva ravno v tekstilu, kjer se zadržujejo vlakna, cvetni prah in odmrli delci kože.

icon-expand Pri brisanju prahu uporabite primerne pripomočke. Najbolj primerne so krpe iz mikrovlaken. FOTO: Shutterstock

Manj dela, več časa zase

Včasih niso potrebna nova čistila ali dragi pripomočki. Že zamenjava običajne krpe za kakovostna mikrovlakna in pravilna tehnika brisanja lahko pomenita, da bodo police dlje ostale čiste. In če zaradi tega naslednji konec tedna namesto krpe v roke vzamete knjigo ali skodelico kave, je bil trik očitno uspešen. Sicer pa si v spodnjem članku poglejte še en trik, s katerim boste imeli manj dela s čiščenjem zaprašenega doma.

Preberi še Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?