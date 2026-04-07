Ko v bobnu pristane napačen kos oblačila – denimo rdeča nogavica med belim perilom – lahko po pranju odkrijete rožnate madeže ali popolnoma obarvane tkanine. To je klasičen primer barvnega prenosa, ki nastane, ko se iz oblačil z nestabilnimi barvili v vodi sprosti barva in prenese na druge kose.
Po podatkih strokovnjakov znamk Whirlpool in Maytag se to najpogosteje zgodi pri novih, močno obarvanih oblačilih, pri pranju v previsoki temperaturi ali pri preobremenjenem pralnem stroju, kjer se tkanine preveč drgnejo.
Dobra novica? Škoda pogosto ni dokončna – in eden najučinkovitejših hitrih trikov vključuje navaden beli kis.
Kako ukrepati takoj po barvnem prenosu?
Strokovnjaki poudarjajo, da šteje vsaka minuta, saj se barva sčasoma bolj vpije v vlakna. Prvi koraki so ključni:
1. Takoj ločite obarvane kose od ostalega perila, da ne pride do dodatnega prenosa.
2. Ne sušite perila! Toplota madež dokončno fiksira.
3. Preverite etikete oblačil, da se prepričate, katere postopke material prenese.
Trik s kisom: preprosta rešitev, ki deluje
Več tujih virov, med njimi Maytag in strokovni portal GreenyPlace, navaja, da je beli kis lahko izjemno učinkovit pri odpravljanju svežih barvnih madežev. Kis namreč pomaga razgraditi barvilo, ne da bi poškodoval bela ali barvna oblačila.
Postopek:
1. V umivalnik nalijte hladno vodo.
2. Dodajte enake dele belega kisa in vode.
3. Obarvano oblačilo namočite za približno 5 minut.
4. Nato ga temeljito sperite s hladno vodo.
5. Oblačilo ponovno operite samostojno na programu s hladno vodo.
V mnogih primerih barva popolnoma izgine že po prvem postopku, pri trdovratnejših madežih pa je treba namakanje ponoviti.
Alternativa: kis + soda bikarbona (za trdovratne madeže)
Portal KnowingFabric navaja, da lahko kombinacija belega kisa in sode bikarbone dodatno pomaga nevtralizirati preneseno barvilo. Postopek je primeren predvsem za bombaž in manj občutljive tkanine.
Postopek:
– Kis nanesite na madež,
– po njem potresite sodo bikarbono,
– pustite delovati, nato sperite in operite ločeno.
Kako preprečiti barvni prenos v prihodnje?
Strokovnjaki poudarjajo nekaj ključnih pravil, da se situacija ne ponovi:
- Perite bele kose vedno ločeno.
- Nova, temna ali intenzivno obarvana oblačila pred prvimi pranji operite ločeno.
- Ne preobremenjujte bobna, saj trenje pospešuje sproščanje barvil.
- Uporabljajte hladno vodo, ki zmanjšuje možnost raztapljanja barvil.
Če ste torej po nesreči obarvali belo perilo, ga nikar ne zavrzite. Hitro ukrepanje in preprost trik s kisom lahko v številnih primerih tkanine povsem reši. Pomembno pa je, da oblačila pred ponovnim sušenjem vedno preverite – in jih nikoli ne sušite, dokler niste prepričani, da je madež izginil.
Vir: KnowingFabric, GreenyPlace
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV