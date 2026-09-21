Splošno pravilo za shranjevanje jabolk in vsega koščičastega sadja, kot so tudi hruške in kutine, je, da jih hranimo v hladnem, suhem in temnem prostoru. Najboljši kraj za shranjevanje je sicer precej odvisen od zunanjih pogojev, koliko časa jih želite ohraniti ter kako zrela ste prinesli domov. Če imate na primer klet z nizkimi temperaturami, bodo jabolka ostala sveža tudi do 10 mesecev.

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Hladilnik ali kuhinjski pult

Če želite podaljšati rok uporabnosti vaših jabolk, je predal za zelenjavo in sadje v hladilniku pametna izbira. Shranjena v hladilniku lahko zdržijo šest do osem tednov. Res pa je, da za večjo količino jabolk v hladilniku navadno nimamo prostora. Če je temperatura v vašem domu nekoliko višja ali je prostor obsijan s soncem, je hladilnik idealen za shranjevanje jabolk tudi za krajša obdobja. Na kuhinjskem pultu sicer zdržijo kakšen teden ali dva, odvisno od razmer v prostoru.

Jabolka hranite ločeno od drugega sadja

Jabolka sproščajo plin etilen, ki povzroči hitrejše zorenje drugega sadja in zelenjave, še posebej, če so jabolka že precej zrela. Če ne želite spodbujati zorenja drugih izdelkov, jabolka shranite v plastični posodi, vrečki v hladilniku ali v ločenem predalu. Na pultu jih postavite v ločeno skledo, stran od drugega sadja ali v papirnato vrečko.

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Če se na jabolkih pojavijo pege, jih shranite ločeno ali pa čim prej porabite, saj bodo pospešila gnitje preostalih jabolk. Če shranjujete večjo količino jabolk skupaj, jih je dobro nenehno pregledovati, saj eno slabo jabolko lahko uniči tudi druga.

Kako dolgo lahko zdržijo jabolka?

Jabolka, kupljena v trgovini, so bila že shranjena in so nekaj časa že preživela v tranzitu. Če jih hranimo v hladilnici, so lahko uporabna več mesecev od datuma, ko so bila obrana. V domači shrambi jih lahko zunaj hladilnika hranite približno en teden, v hladilniku pa šest do osem tednov.

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Preprečite zavrženo hrano

Da bi kar najbolj zmanjšali količino zavržene hrane, najprej porabite bolj zrela jabolka in tista, ki so tik pred gnitjem, pred uživanjem pa seveda odstranite poškodovane dele. Če jabolk ne morete takoj pojesti, iz njih skuhajte čežano ali sok, pripravite kompot ali specite jabolčno pito. Narezana jabolka hranite v hladilniku in porabite v najkrajšem možnem času. Da ne potemnijo, jih tesno zavijte v plastično folijo ali folijo iz čebeljega voska. Proti temnenju se dobro obnese tudi iztisnjen limonin sok, s katerim lahko prelijete narezane rezine.

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