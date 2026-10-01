1. oktober je mednarodni dan kave. Mi pa si poglejmo, kako lahko doma in na vrtu uporabimo kavno usedlino, ki običajno konča v smeteh. Znano pa je, da je kavna usedlina v nekaterih primerih zelo uporabna. Po navedbah britanskega vrtnarskega združenja Royal Horticultural Society (RHS) vsebuje organske snovi ter manjše količine hranil, ki so koristne za tla in kompost. Ob tem strokovnjaki poudarjajo, da kavno usedlino uporabljajte zmerno. Številni miti o njeni čudežni moči namreč ne držijo povsem, zato je pomembno vedeti, kdaj je res koristna in kdaj lahko naredi več škode kot koristi. Po podatkih revije BBC Gardeners' World je najbolj varna uporaba v kompostu.

1. Dodajte jo na kompost

icon-expand Kavne usedline ne zavrzite: uporabna je na vrtu in v gospodinjstvu. FOTO: Adobe Stock

Najbolj priporočena uporaba kavne usedline je torej kompostiranje. Strokovnjaki pri RHS pojasnjujejo, da se usedlina dobro razgrajuje in prispeva organske snovi, ki izboljšujejo kakovost komposta. Kavna usedlina namreč vsebuje dušik ter manjše količine kalija in fosforja, zato je odličen dodatek kompostnemu kupu, kjer se pomeša z drugim organskimi materiali.

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2. Z njo obogatite vrtno zemljo

icon-expand Večina jo vrže stran, a kavna usedlina ima presenetljivo veliko uporabnih namenov. FOTO: Shutterstock

Majhne količine uporabljene kavne usedline lahko vdelate v vrtno zemljo ali jo potresete okoli okrasnih rastlin. Pri tem pa velja previdnost. Prevelike količine lahko ustvarijo zbito plast na površini tal ter celo zavirajo rast nekaterih rastlin zaradi ostankov kofeina. Strokovnjaki zato svetujejo, da usedlino vedno uporabljate v tankem sloju ali pa jo predhodno dodate na kompost.

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3. Odpravlja neprijetne vonjave

Zaradi svoje porozne strukture lahko kavna usedlina pomaga vpijati neprijetne vonjave. Posušeno usedlino lahko postavite v manjšo posodico v hladilnik, omaro za čevlje ali koš za odpadke. Gre za preprost trik, s katerim lahko zmanjšate neprijetne vonjave brez umetnih osvežilcev prostora.

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4. Pomaga pri čiščenju trdovratne umazanije

Ker ima nekoliko grobo teksturo, jo nekateri uporabljajo kot blag naravni abraziv za čiščenje zažganih loncev, rešetk in druge kuhinjske opreme. Pri tem je potrebna previdnost pri občutljivih ali zelo sijočih površinah, saj lahko grobi delci povzročijo drobne praske.

5. Uporabna je tudi za sobne rastline

Manjše količine lahko dodate zemlji nekaterih sobnih rastlin ali kompostu za lončnice. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da prepogosta uporaba ni priporočljiva. Po podatkih RHS in BBC Gardeners' World kavna usedlina ni čudežno gnojilo in ne more nadomestiti kakovostnega substrata ali rednega gnojenja.

Kaj pa polži?

Na spletu pogosto zasledimo trditve, da kavna usedlina odganja polže. Vendar dokazi za to niso enotni. Zato jo je bolje obravnavati kot koristen dodatek za kompost in tla, ne pa kot zanesljivo sredstvo proti škodljivcem. Nekateri kavo uporabljajo tudi za odganjanje komarjev, os in drugih nadležnih insektov ...

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