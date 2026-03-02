Kuhinjska gobica je osrednji element vsake kuhinje, a redko kdo ve, kdaj jo zamenjati. Na internetu je polno mnenj, nekateri menjajo tedensko, drugi pa šele, ko gobica postane res umazana ali neprijetno diši. Ta nesoglasja o higieni kuhinjskih gobic poudarjajo velik pomen jasnih navodil. Konkretni odgovor na vprašanje, kako pogosto menjati gobico, je podala dr. Primrose Freestone, izredna profesorica klinične mikrobiologije na Univerzi v Leicesteru. Njeni zaključki so temeljiti in predstavljajo pomemben korak k boljšemu razumevanju higienskih praks v domači kuhinji, poroča net.hr.

Rezultati raziskave: Kolonizacija bakterij na gobicah

Dr. Freestone navaja, da se pogostost menjave gobice določa glede na njeno uporabo. Glavno pravilo: "Če ste gobico uporabili za nekaj z veliko klicami, kot so surove sestavine, jo takoj po uporabi zavrzite. Očistiti vse mikrobe je namreč težko," svetuje dr. Freestone. Pri vsakodnevni uporabi in ob redni obdelavi z antibakterijskim čistilom gobico menjajte po enem dnevu. Da bi to utemeljili, je bil izveden poseben eksperiment. Dr. Freestone in njeni sodelavci so spremljali gobice, uporabljene od enega dneva do petih mesecev, vmes pa so jih tudi razkuževali. Kljub dezinfekciji so mikrobiološki testi pokazali, kako izjemno hitro se bakterije razvijajo in naseljujejo površino gobic, kar jasno dokazuje potrebo po pogosti menjavi.

Vrste bakterij, ki prežijo v gobici

Znanstveniki so ugotovili "pomembno število bakterij" v gobici že po samo 14 urah uporabe, kljub rednemu pranju z antibakterijskim detergentom in vročo vodo. Po treh dneh je bila gobica "zelo kolonizirana", gobice, uporabljene dva do pet mesecev, pa so bile polne glivic. Dr. Freestone svari, da lahko gobice vsebujejo vse vrste klic, s katerimi so bile v stiku. Med njimi so nevarne bakterije, kot so listerija in salmonela, pa tudi seve, odporne na antibiotike. Mnogo uporabnikov spleta meni podobno; eden na Redditu pravi: "Če jo uporabljate vsakodnevno, jo menjajte vsaj tedensko. In vedno naj bo čista in suha, ko ni v uporabi."

So kuhinjske krtače bolj higienske?

Ker so rezultati eksperimenta o gobicah zaskrbljujoči, se veliko ljudi sprašuje o boljših alternativah. Mnogi na internetu predlagajo kuhinjske krtače za posodo. Uporabnik Reddita navaja: "Prenehal sem uporabljati gobice in prešel na krtače, saj sem ugotovil, kako grozne postanejo. Krtačo menjam vsaka dva meseca," je uporabnika Reddita navajala stran Daily Mail. Dr. Freestone to potrjuje, a hkrati opozarja, da tudi krtače sčasoma naberejo klice in jih je treba redno čistiti in menjati. Njen zaključek je, da so "krtače verjetno bolj higienske od gobic", vendar ni absolutno popolne rešitve brez vzdrževanja.

