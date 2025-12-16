V zimskih mesecih je marsikomu poznan kondenz, ki se nabira na oknih stanovanj in hiš. Ta zelo pogost pojav lahko povzroči resno težavo – nabiranje vlage in plesni, kar prinaša povečano tveganje za zdravstvene težave, kot so izcedek ali zamašen nos ter draženje oči in kože.

Zakaj se pozimi na oknih nabira kondenz?

icon-expand Kondenzacija nastane, ko topel in vlažen zrak pride v stik s hladno površino. FOTO: Shutterstock

Kondenzacija nastane, ko topel in vlažen zrak pride v stik s hladno površino. Ker zastajanje vode lahko povzroči plesen, je pomembno, da jo hitro odstranite. Toda če tega ne želite početi vsak dan, imamo za vas rešitev, ki jo verjetno že imate v svoji kopalnici.

Kaj storiti, če se okna rosijo?

Neki moški, ki se je naveličal vsakodnevnega brisanja oken, se je obrnil na forum Money Saving Expert in uporabnike vprašal, kateri je najboljši način za preprečevanje vlage na njegovih oknih. "Imate kakšen nasvet, kako ustaviti kondenzacijo na oknih? Prejšnjo zimo sem slišal nekaj predlogov, a se ne spomnim, kakšni so bili," je zapisal. Pod objavo se je nabralo precej komentarjev, med njimi pa je izstopal en iznajdljiv uporabnik, ki je predlagal, da je najenostavnejša rešitev ta, da na notranjo stran okna nanesete majhno količino pene za britje. Notranjo stran oken poskusite premazati z brivsko peno. Enakomerno jo nanesite s krpo, a ne pretiravajte, pene uporabite le toliko, da ostane tanek sloj. Nato podrgnite, dokler stekla ne bodo čista – ostala bo le rahla mastna plast. Ne samo na oknih, peno lahko uporabljate tudi na kopalniških ogledalih in avtomobilskih steklih. Tovrstne površine tako ostanejo brez kondenzacije štiri do šest tednov. Najprej poskusite z ogledalom v kopalnici, da vidite učinek.

icon-expand Pena za britje lahko prepreči nastanek kondenza na oknu. FOTO: Shutterstock

Kako deluje pena za britje?

Čeprav se morda zdi nenavadno, lahko pena za britje deluje kot zaščitni premaz, saj vsebuje površinsko aktivne snovi, ki zmanjšujejo površinsko napetost in preprečujejo nastajanje vodnih kapljic. Po drugi strani je pomembno vedeti, da čeprav je to hiter in učinkovit način za preprečevanje kondenzacije pozimi, dolgoročno ne bo rešil težave, saj je ključ do trajne odstranitve kondenzacije na oknih v izboljšanju prezračevanja.

Rešitev na dolgi rok

Kondenzacija in plesen lahko preživita le v vlažnih in hladnih razmerah, zato boste morali zmanjšati raven vlažnosti v prostoru, če želite nastanek plesni v vašem domu preprečiti na dolgi rok. Eden najboljših načinov za zmanjšanje vlažnosti je, da čez dan, ko ni premrzlo, odpremo okna in med kuhanjem vključimo kuhinjsko napo ali po tuširanju odpremo okno v kopalnici. Pomembno je tudi, da okna dobro tesnijo in da je na stavbi narejena kakovostna izolacija. Če oblačila pozimi sušite v zaprtih prostorih, je priporočena tudi uporaba razvlažilca zraka.