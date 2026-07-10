Zakaj sploh zamrzovati knjige?
Kot poročajo spletni viri s področja konservacije gradiva in knjižnih skupnosti, se v rabljenih knjigah lahko znajdejo nezaželeni "sopotniki". Najpogosteje gre za srebrne ribice, knjižne uši in občasno tudi druge drobne insekte, ki imajo radi papir in temne, mirne prostore.
Mraz kot naravna zaščita
Kot navajajo strokovni viri s področja konservacije in digitalne knjižne arhivistike, lahko dovolj nizke temperature v zamrzovalniku v nekaj dneh uničijo večino insektov in njihovih jajčec.
Ključno je, da mraz prodre v notranjost knjige, zato se priporoča dovolj dolg čas izpostavljenosti stabilno nizkim temperaturam.
Ena največjih prednosti, kot pišejo knjižne skupnosti in portali, ki spremljajo trend rabljenih knjig, je:
- naravna metoda brez pesticidov
- cenovno dostopen postopek
- enostavna izvedba doma
Slabosti in previdnostni ukrepi
Kot opozarjajo konservatorski strokovnjaki in spletni viri, se po zamrzovanju lahko pojavi kondenz, ki povzroči:
- valovanje strani
- poškodbe papirja
- tveganje za plesen
Kot navajajo strokovni prispevki s področja ohranjanja gradiva, lahko nizke temperature vplivajo na:
- krhko vezavo
- staro lepilo
- strukturo hrbtišča
Čas je pomemben
Kot navajajo uporabniški testi in izkušnje knjižnih skupnosti:
- prekratek čas = neučinkovitost
- predolg čas = dodatna obremenitev materiala
Zakaj je trik postal tako priljubljen?
Kot poročajo platforme, kot so forumi knjižnih skupnosti in družbena omrežja, se je metoda razširila zaradi preprostosti in viralnih objav, kjer uporabniki delijo svoje izkušnje z rabljenimi knjigami.
Zamrzovanje knjig je lahko uporaben preventivni ukrep, kot navajajo konservatorski in spletni viri, vendar ni brez tveganj. Pravilna izvedba in previdnost sta ključni, da knjige ostanejo nepoškodovane in uporabne še dolgo časa.
Viri: Better Homes & Gardens, Country Living, Upworthy
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