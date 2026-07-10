Kot poročajo spletni viri s področja konservacije gradiva in knjižnih skupnosti, se v rabljenih knjigah lahko znajdejo nezaželeni "sopotniki". Najpogosteje gre za srebrne ribice , knjižne uši in občasno tudi druge drobne insekte, ki imajo radi papir in temne, mirne prostore.

Kot navajajo strokovni viri s področja konservacije in digitalne knjižne arhivistike, lahko dovolj nizke temperature v zamrzovalniku v nekaj dneh uničijo večino insektov in njihovih jajčec.

Ključno je, da mraz prodre v notranjost knjige, zato se priporoča dovolj dolg čas izpostavljenosti stabilno nizkim temperaturam.

Ena največjih prednosti, kot pišejo knjižne skupnosti in portali, ki spremljajo trend rabljenih knjig, je:

- naravna metoda brez pesticidov

- cenovno dostopen postopek

- enostavna izvedba doma