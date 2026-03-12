Kljub temu obstaja več preprostih načinov, kako lahko skodelicam povrnemo prvotni videz z uporabo sestavin, ki jih velikokrat že imamo doma.

Zakaj sploh nastanejo madeži čaja in kave

icon-expand Madeži čaja na skodelici - kako jih očistiti? FOTO: Adobe Stock

Glavni razlog za rjave madeže je snov, imenovana tanin. Gre za naravno rastlinsko spojino, ki jo vsebujeta čaj in kava. Tanini se ob stiku s toploto in poroznimi površinami, kot je keramika, zlahka oprimejo materiala in ustvarijo značilne temne sledi. Kot so zapisali pri mediju Cafetto, se ti madeži lahko pojavijo tudi na skodelicah, ki jih redno pomivamo, saj se tanini postopoma nalagajo na površino. Če madežev ne odstranimo pravočasno, se lahko sčasoma še bolj utrdijo, zato je priporočljivo, da skodelice občasno temeljiteje očistimo.

Preberi še Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?

Soda bikarbona kot preprost čistilni trik

Ena izmed najbolj znanih in učinkovitih metod je uporaba sode bikarbone. Ta deluje kot blag abraziv, ki pomaga odstraniti obarvanost, hkrati pa ne poškoduje večine površin. Kot navajajo na portalu Royalware China, je postopek zelo preprost. V skodelico nasujemo približno eno do dve čajni žlički sode bikarbone, dodamo nekaj kapljic vode in zmešamo, da dobimo gosto pasto. Nato z gobico ali mehko krtačko nežno zdrgnemo madeže in pustimo delovati do pol ure, če so madeži trdovratni. Na koncu skodelico dobro speremo. Soda bikarbona je primerna za keramične, steklene ali kovinske skodelice, saj ne vsebuje agresivnih kemikalij. Ta metoda je še posebej učinkovita pri svežih madežih, ki še niso močno zasušeni.

icon-expand Soda bikarbona deluje kot blag abraziv FOTO: Shutterstock

Kis raztopi trdovratne obloge

Če so madeži starejši in bolj trdovratni, lahko pomaga tudi beli kis. Kis vsebuje ocetno kislino, ki razgrajuje mineralne obloge in pigment, ki nastane zaradi taninov. Kot so zapisali na portalu Chef's Resource, lahko skodelico napolnimo do polovice z belim kisom, nato pa dodamo vročo vodo. Mešanico pustimo delovati približno 10 do 15 minut, nato pa notranjost skodelice zdrgnemo z gobico in dobro speremo. Če madeži ne izginejo takoj, lahko postopek ponovimo ali skodelico v kisu pustimo nekoliko dlje.

Kombinacija soli in limone

Naravna alternativa čistilom je tudi kombinacija soli in limoninega soka. Limonin sok vsebuje citronsko kislino, ki pomaga raztapljati obarvanost, medtem ko sol deluje kot blag abraziv. Limonin sok nanesemo neposredno na madež, dodamo malo soli in površino nežno zdrgnemo z gobico ali krpo. Po približno 15 do 30 minutah skodelico speremo s toplo vodo. Prednost te metode je tudi prijeten vonj in dejstvo, da gre za popolnoma naravno rešitev.

Preberi še Tako se bo stara posoda svetila kot nova

Presenetljiv trik s tabletami za protezo

Manj znan, a zelo učinkovit trik vključuje tablete za čiščenje zobnih protez. Te vsebujejo sestavine, ki ob stiku z vodo ustvarijo penjenje in pomagajo razgraditi madeže. Kot pojasnjujejo na portalu Royalware China, tableta v vodi sprošča perokside in druge čistilne snovi, ki prodrejo tudi v drobne razpoke na površini skodelice. Skodelico napolnimo s toplo vodo, dodamo eno tableto in pustimo delovati približno 30 minut ali dlje. Nato jo le še speremo. Ta metoda je posebej uporabna pri zelo starih madežih.

icon-expand Tablete za čiščenje zobnih protez pomagajo razgraditi madeže FOTO: Shutterstock

Kako preprečiti nastanek novih madežev

Čeprav obstaja veliko načinov za odstranjevanje madežev, je še bolje, da njihov nastanek preprečimo. Strokovnjaki priporočajo, da skodelice po uporabi čim prej speremo ali operemo. Prav tako lahko občasno opravimo temeljitejše čiščenje s sodo bikarbono ali kisom, da preprečimo kopičenje oblog. Pomaga tudi, če skodelice po pranju dobro osušimo, saj lahko ostanki tekočine prispevajo k nastanku novih madežev.

Preberi še Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?

Skodelice so lahko spet kot nove