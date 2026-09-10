Mokre superge po dežju? Večina ljudi naredi eno napako, zaradi katere začnejo smrdeti

Jesenski deževni dnevi pogosto pomenijo mokre noge in premočene superge. Čeprav se zdi, da je rešitev preprosta, mnogi pri sušenju obutve delajo napake, zaradi katerih se v čevljih razvije neprijeten vonj, materiali pa se hitreje obrabijo. Po priporočilih strokovnjakov za nego obutve in portalov, kot sta TPortal, The Spruce in Nike, je pomembno predvsem to, da superge posušite temeljito in brez pretirane toplote. Prav visoke temperature so namreč eden najpogostejših razlogov za poškodbe športne obutve.

icon-expand Mokra obutev ni težava le zaradi neudobja. Če superg ne posušite pravilno, se lahko v njih hitro razvijejo bakterije in neprijeten vonj. FOTO: Shutterstock

Če mokra obutev ostane vlažna predolgo, lahko postane idealno okolje za razvoj bakterij in plesni, posledica pa je neprijeten vonj, ki ga je pozneje težko odpraviti. Zbrali smo nekaj predlogov, kako zaščititi vaše superge, da bodo še naprej kot nove ... In česa nikakor ne smete početi z mokrimi supergami.

Napaka št. 1: Superge postavite neposredno na radiator

Veliko ljudi premočene čevlje postavi kar na radiator ali ob peč. S tem sicer pospešijo sušenje, vendar lahko toplota poškoduje lepilo, povzroči deformacijo podplata in skrajša življenjsko dobo obutve. Še posebej občutljive so sodobne tekaške in športne superge, ki vsebujejo različne sintetične materiale in lepljene dele.

icon-expand Tega nikar ne počnite FOTO: Shutterstock

Napaka št. 2: Notranjost pustite mokro

Zunanjost čevlja se pogosto posuši precej hitreje kot notranjost. Prav tam pa ostane največ vlage. Če vložkov ne odstranite, se lahko vlaga v notranjosti zadržuje več kot 24 ur. To ustvarja idealne razmere za bakterije in glivice, ki povzročajo neprijeten vonj. Prvi korak naj bo zato vedno odstranitev vložkov in vezalk.

icon-expand Mokre superge morate primerno očistiti. FOTO: Shutterstock

Napaka št. 3: Čevlje takoj pospravite

Morda se vam zdi, da so superge suhe, a v notranjih plasteh se lahko še vedno skriva precej vlage. Strokovnjaki priporočajo, da jih po sušenju pustite nekaj dodatnih ur na zračnem mestu. Če jih prehitro pospravite v omaro, športno torbo ali predal, lahko vlaga ostane ujeta v materialih.

Napaka št. 4: Pozabite na kroženje zraka

Pri sušenju ni najpomembnejša toplota, ampak gibanje zraka. Zato so ventilator, odprto okno ali dobro prezračen prostor pogosto učinkovitejša izbira kot močni viri toplote. Kroženje zraka omogoča enakomernejše izhlapevanje vlage in zmanjšuje tveganje za nastanek neprijetnih vonjav.

Napaka št. 5: Ne uporabite vpojnega materiala

Eden najpreprostejših trikov je še vedno med najbolj učinkovitimi. Notranjost superg napolnite s papirnatimi brisačami, časopisnim papirjem ali suho bombažno krpo. Material vpije precejšen del vlage in pomaga ohraniti obliko čevlja. Pri zelo mokrih supergah je priporočljivo papir po nekaj urah zamenjati z novim.

Pozorni bodite tudi pri sušilnem stroju. Številni proizvajalci ga odsvetujejo, saj lahko kombinacija toplote in vrtenja poškoduje konstrukcijo čevlja.

Kako preprečiti neprijeten vonj?

Če so superge po sušenju že razvile neprijeten vonj, lahko pomaga soda bikarbona. Manjšo količino posujte v notranjost čevljev in pustite delovati čez noč. Soda pomaga absorbirati preostalo vlago in nevtralizirati vonjave. Še boljša rešitev pa je preventiva. Redno prezračevanje, menjava vložkov in pravilno sušenje po dežju bodo poskrbeli, da bodo vaše superge ostale sveže bistveno dlje.

Anketa Arhiv Kako običajno sušite mokre superge? Na radiatorju Pred ventilatorjem Napolnim jih s papirjem Pustim jih na zraku Nimam posebnega načina Moški Ženska Na radiatorju 11 Pred ventilatorjem 0 Napolnim jih s papirjem 21 Pustim jih na zraku 39 Nimam posebnega načina 7 Na radiatorju 2 Pred ventilatorjem 0 Napolnim jih s papirjem 6 Pustim jih na zraku 13 Nimam posebnega načina 2 Na radiatorju 9 Pred ventilatorjem 0 Napolnim jih s papirjem 15 Pustim jih na zraku 26 Nimam posebnega načina 5 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Mokre superge po dežju? Večina ljudi naredi eno napako, zaradi katere začnejo smrdeti

Formula za hitro sušenje mokrih superg Če želite, da bodo superge pripravljene za uporabo že naslednji dan, strokovnjaki priporočajo naslednji postopek: 1. odstranite vezalke in vložke, 2. z brisačo odstranite odvečno vodo, 3. notranjost napolnite z vpojnim papirjem, 4. superge postavite v zračen prostor ali pred ventilator, 5. počakajte, da se popolnoma posušijo, preden jih znova obujete.