Poleti se banane pokvarijo precej hitreje kot običajno, kar opazimo po temnem olupku in kašasti sredici. Hitro dozorevanje ne pomeni le izgube denarja, ampak v kuhinjo privabi tudi nadležne sadne mušice. Za vse to je kriv etilen, plin, ki ga banane naravno oddajajo in s katerim si medsebojno 'sporočajo', kdaj je čas za zorenje. Na srečo obstaja praktičen način, kako ta proces močno upočasniti. Sledite preprostim korakom, ki jih narekujejo strokovnjaki za shranjevanje hrane, poroča stran net.hr.

Preprost korak s prozorno folijo za teden dni daljšo svežino

icon-expand Banana FOTO: Profimedia

Najboljši način za shranjevanje banan je, da njihove peclje, kjer so med seboj povezane, zavijete v plastično folijo. Ta preprost postopek zadrži etilen na vrhu sadja in mu ne dovoli, da bi prehitro postaral preostanek banane. Če doma nimate prozorne folije, lahko uporabite tudi aluminijasto folijo, ki bo prav tako opravila svoje delo. Ko enkrat banane ločite, lahko peclje zavijete tudi posamično, kar bo še povečalo učinek. Izogibajte pa se papirju za peko, saj ta preveč prepušča zrak in banane ne bodo ostale sveže nič dlje kot običajno.

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Največje napake pri shranjevanju banan, ki jih delate vsak dan

Največja napaka, ki jo ljudje delamo, je, da banane odložimo v košaro z ostalim sadjem. Ker banane sproščajo veliko plina, bo zaradi njih jabolko v bližini zgnilo precej hitreje, kot bi sicer. Banane vedno hranite posebej na pultu ali pa si priskrbite stojalo s kavljem, na katerega jih obesite. Slednje je najboljše shranjevanje banan, ker se okoli sadeža zrak prosto premika, hkrati pa preprečite rjave madeže, ki se pojavijo tam, kjer banane pritiskajo na trdo podlago. Tako boste s preprosto prerazporeditvijo v kuhinji podaljšali življenje vsemu svojemu sadju.

Ali banane spadajo v hladilnik? Odgovor vas bo morda presenetil

icon-expand Prezrele banane - uporabite jih za pripravo sladic. FOTO: Shutterstock

Veliko ljudi misli, da banane v hladilniku takoj potemnijo, a to ni povsem res. Res je sicer, da bo hlad odveč za zelene banane, saj bodo te v hladilniku popolnoma prenehale dozorevati in ne bodo nikoli dobre za uživanje. Če pa imate banane, ki so že popolnoma rumene in si želite, da bi take ostale še kakšen dan, jih mirno pospravite na hladno. Naj vas ne prestraši črn olupek; v notranjosti bo banana ostala svetla in čvrsta.

Ničesar ne zavrzite: kaj storiti, če banane prehitro rjavijo?

Ne mečite mehkih banan v smeti, saj so ravno take najboljše za sladice. Čim bolj je banana rjava, več sladkorja ima. Rjave banane so idealne za pripravo bananinega kruha. Odlične so tudi za naravni sladoled, če jih narezane na kolute predhodno zamrznete. Namesto da bi postale odpadek, naj postanejo zvezda vašega naslednjega zajtrka ali posladka. Vaša denarnica in vaša družina vam bosta hvaležni za te okusne ideje.

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