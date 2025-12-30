Če ste eden tistih srečnežev, ki se vsako jutro usedejo v topel avto, parkiran v garaži ali vsaj pod nadstreškom, potem tega nasveta ne potrebujete. Gotovo pa ga boste veseli vsi, ki nimate te sreče in morate, da bi se sploh lahko odpeljali, pozimi vsak dan najprej odstraniti debelo plast ledu. Poglejmo, kakšen je postopek in kaj pri tem potrebujete.

icon-expand Kislina vloženih kumaric pri taljenju ledu deluje na podoben način kot sol. FOTO: Shutterstock

Preden se lotite ledu, avtomobil prižgite

Pred začetkom odmrzovanja vozila prižgite motor. Prižgano gretje in druge funkcije bodo pospešile proces in pomagale pri taljenju ledu. Vendar pa nikoli ne pustite, da vaš avto predolgo stoji prižgan, saj lahko to na dolgi rok poškoduje motor. Delovanje v prostem teku tudi poveča količino izpušnih plinov in toplogrednih plinov v zraku, zato avtomobil prižgite, tik preden se lotite strganja ledu. Nato si pripravite kozarec kislih kumaric – da, prav ste prebrali.

Steklo poškropite s kisom kislih kumaric

Nekoliko presenetljivo, a vendar lahko kisla raztopina, v kateri so vložene kisle kumarice, pomaga pri taljenju ledu in snega. Tekočino kislih kumaric lahko nanesete na vetrobransko steklo in druge steklene površine vašega avtomobila, da preprečite nabiranje ledu pri temperaturah do –20 stopinj Celzija. Tako vam naslednji dan s stekla ne bo treba strgati ledu.

Kako deluje tekočina kislih kumaric?

Slanica kislih kumaric deluje na podoben način kot sol. Kislina namreč že sama po sebi vsebuje natrijev klorid. Njegova uporaba kot sredstvo za odmrzovanje je pravzaprav precej enostavna. Odvisno od tega, koliko soli je že v slanici kislih kumaric, boste morda morali dodati nekaj dodatne soli, odvisno od zunanjih temperatur. V večini primerov se sicer dobro obnese tekočina za vlaganje že sama po sebi. Tekočina za vlaganje kislih kumaric je v primerjavi z nekaterimi drugimi sredstvi bolj okolju prijazna, poleg tega pa je razmeroma poceni, če upoštevamo, da gre za stranski produkt kislih kumaric. Nenazadnje pa ta ne bo poškodovala betonskega dvorišča, česar za sol ne moremo vedno trditi.

icon-expand Kisla raztopina, v kateri so vložene kisle kumarice, pomaga pri taljenju ledu in snega. FOTO: Adobe Stock