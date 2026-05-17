Zakaj je polenta postala priljubljen vrtni trik

V zadnjih letih so se po družbenih omrežjih in vrtnarskih portalih razširili nasveti, da lahko polenta pomaga zmanjšati rast plevela. Ljubitelji naravnega vrtnarjenja trdijo, da posipanje zemlje s polento oteži kaljenje nezaželenih rastlin, obenem pa naj bi izboljšalo strukturo zemlje in pomagalo pri zadrževanju vlage. Del teh trditev temelji tudi na znanstvenih raziskavah. Raziskovalci z ameriške univerze Iowa State University že vrsto let preučujejo vpliv koruznega glutena na rast plevela. Njihove ugotovitve kažejo, da lahko koruzni gluten deluje kot naravno preventivno sredstvo proti kaljenju nekaterih vrst plevela. Strokovnjaki univerze pojasnjujejo, da določene snovi v koruznem glutenu vplivajo na razvoj mladih korenin in tako zmanjšajo možnost uspešnega kaljenja.

Polenta ni več uporabna le v kuhinji.

Polenta in koruzni gluten nista isto

Čeprav mnogi vrtičkarji polento uporabljajo zaradi omenjenih raziskav, strokovnjaki opozarjajo, da polenta in koruzni gluten nista enak izdelek. Polenta je koruzni zdrob za prehrano, medtem ko je koruzni gluten stranski proizvod predelave koruze z bistveno višjo vsebnostjo beljakovin. Prav zato številni vrtnarski strokovnjaki opozarjajo, da učinki navadne polente niso tako izraziti, kot jih pogosto predstavljajo spletni nasveti. Raziskave univerze Iowa State University so bile namreč izvedene na koruznem glutenu, ne na polenti. Kljub temu nekateri vrtičkarji menijo, da lahko polenta na površini zemlje ustvari tanek sloj, ki deloma oteži rast mladih plevelov.

Ljubitelji naravnega vrtnarjenja trdijo, da posipanje zemlje s polento oteži kaljenje nezaželenih rastlin.

Ali polenta dejansko pomaga pri zatiranju plevela

Po pojasnilih vrtnarskega portala Better Homes and Gardens koruzni gluten deluje predvsem preventivno. To pomeni, da ne uniči že zraslega plevela, temveč lahko zmanjša kaljenje novih semen. Podoben učinek nekateri pripisujejo tudi polenti, vendar strokovnjaki poudarjajo, da rezultati niso vedno zanesljivi. Pomemben dejavnik je tudi čas uporabe. Če vrtičkarji polento posujejo po vrtu prepozno, lahko zaradi hranil v koruzi celo spodbudijo rast rastlin, tudi plevela. Koruzni izdelki namreč vsebujejo dušik, ki ga rastline izkoristijo za hitrejšo rast. Na številnih vrtnarskih forumih uporabniki poročajo o zelo različnih izkušnjah. Nekateri trdijo, da so opazili manj plevela, drugi pa večje razlike niso zaznali. Vrtnarski navdušenci pogosto poudarjajo, da sama polenta brez rednega pletja in zastiranja tal ne prinese dolgoročnih rezultatov.

Naravne metode proti plevelu postajajo vse bolj priljubljene

Vedno več ljudi išče načine za vrtnarjenje brez agresivnih kemičnih sredstev.

Vedno več ljudi išče načine za vrtnarjenje brez agresivnih kemičnih sredstev. Poleg polente in koruznega glutena vrtičkarji pogosto uporabljajo tudi zastirko, karton, kis in vročo vodo. Naravne metode so prijaznejše do okolja, vendar zahtevajo več vztrajnosti in rednega dela. Vrtnarski strokovnjaki poudarjajo, da najboljše rezultate običajno prinese kombinacija različnih metod. Redno odstranjevanje plevela, zastiranje zemlje in pravilna priprava tal so še vedno med najbolj učinkovitimi načini za urejen vrt.

Kaj je dobro vedeti pred uporabo polente na vrtu

Strokovnjaki priporočajo zmerno uporabo polente. Če je na zemlji preveč koruznega zdroba, lahko v vlažnem vremenu nastane plesen ali pa polenta privabi žuželke in manjše živali. Prav tako je ni priporočljivo uporabljati neposredno ob semenih zelenjave ali cvetlic, saj lahko vpliva tudi na kaljenje rastlin, ki jih želimo vzgojiti. Čeprav polenta verjetno ni čudežna rešitev proti plevelu, jo mnogi vrtičkarji še vedno radi uporabljajo kot dodatek pri naravnem vrtnarjenju. Predvsem zato, ker želijo zmanjšati uporabo kemičnih herbicidov in vrt negovati na bolj trajnosten način.