Pomivanje posode je eno tistih gospodinjskih opravil, ki jih večina opravi skoraj avtomatično. Prav zato mnogi sploh ne opazijo, da pri tem po nepotrebnem porabijo veliko vode, detergenta in časa.
Po poročanju srbskega portala Blic Žena strokovnjaki opozarjajo, da ena najpogostejših napak ni povezana s tem, kako močno drgnemo posodo, temveč s količino detergenta, ki ga uporabljamo, in načinom pomivanja.
Več pene ne pomeni čistejše posode
Mnogi imajo navado, da na gobico nanesejo veliko detergenta, saj menijo, da bo tako posoda hitreje čista. A strokovnjaki opozarjajo, da več pene ne pomeni nujno boljših rezultatov.
Prevelika količina detergenta pogosto pomeni le to, da boste morali posodo dlje spirati. Posledično porabite več vode, posoda pa ni nič bolj čista.
Smiselno je uporabiti le toliko detergenta, kolikor ga dejansko potrebujete glede na stopnjo umazanosti posode. Tudi pri močno umazani posodi je pomembneje pravilno pomivanje kot velika količina čistila.
Stari trik naših babic, ki še vedno deluje
Najbolj učinkovit način pomivanja je pogosto tudi najbolj preprost. Žena.rs izpostavlja metodo predhodnega namakanja, ki so jo uporabljale že naše babice.
Najbolj umazane krožnike, lonce in ponve za nekaj minut namočite v toplo vodo. Posušeni ostanki hrane se zmehčajo, maščoba se lažje odstrani, zato je potrebnega manj drgnjenja in manj detergenta.
Takšen pristop priporočajo tudi številni strokovnjaki za varčno pomivanje posode. Na portalu Oh So Spotless svetujejo, da ostanke hrane najprej odstranite s posode, nato pa jo po potrebi namočite, saj tako zmanjšate porabo vode in detergenta.
Pomemben je tudi vrstni red
Če posodo pomivate ročno, ni vseeno, s čim začnete.
Strokovnjaki priporočajo naslednji vrstni red:
- najprej kozarci in skodelice,
- nato krožniki in jedilni pribor,
- na koncu lonci, ponve in najbolj mastna posoda.
S tem voda in gobica ostaneta dlje časa čistejši, pomivanje pa je učinkovitejše. Enako priporočajo tudi številni tuji vodiči za pomivanje posode, ki svetujejo, da najčistejše kose operemo prve, najbolj umazane pa pustimo za konec.
Ne pozabite na temeljito izpiranje
Po pomivanju je pomembno še dobro izpiranje. Če je posoda po pranju še vedno nekoliko spolzka ali na njej opazite motne sledi, detergenta niste popolnoma odstranili.
Nekaj dodatnih sekund izpiranja lahko poskrbi, da bodo krožniki, kozarci in skodelice zares čisti in pripravljeni za uporabo.
Včasih se izkaže, da najboljši gospodinjski triki niso najnovejši, temveč tisti, ki so jih uporabljale že naše babice. Predhodno namakanje posode je eden izmed njih: preprost ukrep, ki lahko zmanjša porabo vode, detergenta in časa, hkrati pa olajša vsakodnevno delo v kuhinji.
Viri: Žena Blic, Oh so spotless
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