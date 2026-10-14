Pralni stroj je namenjen čiščenju, zato marsikdo samoumevno predvideva, da je tudi sam vedno čist. A resnica je drugačna. Čeprav boben redno spirajo voda in detergenti, se v enem delu stroja sčasoma naberejo vlaga, ostanki detergentov, vodni kamen in celo bakterije. Posledice so pogosto opazne prej, kot si mislimo. Perilo ni več tako sveže, iz stroja se začne širiti neprijeten vonj, včasih pa se pojavijo tudi temni madeži plesni.

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icon-expand V pregibih gumijastega tesnila se pogosto zadržujejo vlaga, ostanki detergentov in umazanija. FOTO: Shutterstock

Težava se pogosto skriva v gumi okoli vrat

Največ umazanije se običajno nabere v tesnilu okoli vrat pralnega stroja. Gre za gumijast pregib, v katerem po vsakem pranju ostane nekaj vode. Ker je prostor vlažen in slabo prezračen, ustvarja idealne pogoje za razvoj bakterij in plesni. Mnogi ta del pri čiščenju preprosto spregledajo. Površino vrat sicer obrišejo, pregibov tesnila pa ne preverijo. Prav tam pa se pogosto skrivajo ostanki las, vlaken, detergentov in druga umazanija.

icon-expand Pralni stroj in plesen na gumi FOTO: Shutterstock

Kako ga očistiti?

Dobra novica je, da ne potrebujete posebnih čistil. Tesnilo najprej previdno razprite in ga obrišite z mehko krpo. Če opazite črne madeže ali sledove plesni, lahko uporabite mešanico tople vode in blagega čistila. Pomembno je, da po čiščenju površino tudi osušite.

Ne pozabite pregledati celotnega oboda tesnila, saj se umazanija pogosto skriva v globljih pregibih.

icon-expand Neprijeten vonj po pranju je lahko znak, da pralni stroj potrebuje temeljitejše čiščenje. FOTO: Shutterstock

Pomaga tudi preprost trik po vsakem pranju

Da bi preprečili nabiranje vlage, po končanem pranju pustite vrata pralnega stroja nekaj časa priprta. Tako bo notranjost lažje presahnila, tveganje za nastanek plesni pa bo precej manjše. Podobno velja za predal za detergent, ki ga je prav tako smiselno občasno izvleči, očistiti in pustiti, da se posuši.

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icon-expand Redno čiščenje tesnila pomaga preprečevati razvoj plesni in bakterij. FOTO: Shutterstock

Ne čakajte na neprijeten vonj

Veliko ljudi se čiščenja pralnega stroja loti šele takrat, ko perilo izgubi svež vonj. Takrat je težava pogosto prisotna že dlje časa. Redno čiščenje tesnila, predala za detergent in filtra je majhna naloga, ki vam lahko prihrani precej nevšečnosti. Poleg tega bo pralni stroj deloval učinkoviteje, perilo pa bo po pranju resnično čisto in sveže.

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