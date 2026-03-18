Odstranjevanje trdovratnih madežev s kuhinjskih površin je lahko velika težava, a z eno sestavino bo vaša indukcijska kuhalna plošča po vsakem kuhanju kot nova.
Ali je mogoče s steklene kuhalne plošče odstraniti praske?
Odgovor je pritrdilen. Da, manjše praske je pogosto mogoče popraviti. Za to obstaja več možnih načinov in sredstev, kot eno najbolj učinkovitih pa se izkaže uporaba zobne paste in krpe iz mikrovlaken.
Razen v primeru, če vam je nanjo padel težak lonec ali kaj podobnega ter se je steklo razbilo in jo boste morda morali preprosto zamenjati, je manjše praske na stekleni kuhalni plošči mogoče odstraniti.
Če lahko s prstom podrgnete po praski in ne čutite nobenih vrzeli, je verjetno dovolj majhna, da jo je še mogoče sanirati.
Nasvet v Facebookovi skupini delila neka gospodinja
Člani ene izmed tujih Facebookovih skupin so razpravljali o tem, kako očistiti površino štedilnika brez pretiranega drgnjenja.
Debato je sprožila uporabnica, ki je želela odgovor na to vprašanje, Sophie Hinchcliffe, ki so jo označili kar za 'čistilno gurujko', pa je podala odgovor.
"Napišite mi predloge, kako odstraniti sledi kuhanja z indukcijske kuhalne plošče. Ne glede na to, kako pogosto jo čistim, ne glede na to, kaj poskušam, jih ne morem odstraniti in videti so grozno," se je glasila prošnja obupane ženske.
V čem je torej skrivnost čiščenja steklokeramične in indukcijske plošče?
Poskusite lahko z zobno pasto. Na vse praske, ki jih želite odstraniti, nabrizgajte majhno količino zobne paste. Nato vzemite vlažno krpo in jo z odločnimi krožnimi gibi vtrite v kuhalno ploščo. Obrišite, de se prepričate, da so praske izginile.
Delovala bo katera koli bela zobna pasta s sodo bikarbono. Zobne paste v obliki gela najverjetneje ne bodo odstranile prask.
